Família de Tadeu Schmidt aparece reunida e cantando no carro

O apresentador Tadeu Schmidt apareceu ao lado de sua esposa e filhas esbanjando alegria e cantando no carro

Nesta quarta-feira, 10, Tadeu Schmidt (47) compartilhou em seu Instagram um momento alegre e divertindo com toda a família reunida!

O apresentador do Big Brother Brasil apareceu em um vídeo gravado no seu carro com sua esposa Ana Cristina e as filhas Laura e Valentina.

No clipe, Tadeu comentava que fazia tempo que a família não saía de casa reunida. “Hoje por acaso, saímos os quatro mais uma vez juntos depois de muito tempo. A última vez foi logo depois do BBB”, disse.

Então os quatro começaram a cantar a canção The Story Of Tonight do musical Hamilton, estrelado e dirigido por Lin Manuel Miranda. “Eu falei no Altas Horas que eu curto música de teatro musical. Aliás, a família inteira curte”, contou Tadeu no começo do vídeo.

Recentemente, a filha mais velha de Tadeu, Valentina, fez um passeio especial com a mãe e foi assistir a uma apresentação do musical West Side Story em São Paulo.

Jantar romântico!

Recentemente, Tadeu Schmidt compartilhou que saiu para um jantar romântico ao lado da esposa Ana Cristina em um domingo.

O apresentador comentou que este não era um hábito do casal, já que de domingo Tadeu apresentava o programa Fantástico.