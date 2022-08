Filha de Tadeu Schmidt posta TBT ao lado da mãe

Valentina Schmidt compartilhou em suas redes sociais um TBT de um evento especial que compareceu ao lado da mãe Ana Cristina

Redação Publicado em 04/08/2022, às 17h29

Nesta quinta-feira, 4, a filha mais velha de Tadeu Schmidt (47), Valentina (20), compartilhou em seu Instagram um TBT muito especial ao lado da mãe Ana Cristina.

A jovem foi acompanhar o musical West Side Story na última terça-feira, 2, e ainda compartilhou algumas fotos com membros do elenco da peça que está sendo exibida em São Paulo.

“”Tbt dessa terça-feira mágica e com a melhor parceira pra assistir o meu musical favorito. “Espetacular” é pouco pra descrever o que foi essa experiência”, escreveu Valentina na legenda.

Recentemente, a filha do apresentador compartilhou em suas redes sociais uma emocionante homenagem no aniversário do pai.

Jantar romântico!

No último domingo, 31, Tadeu Schmidt levou a esposa Ana Cristina para um jantar romântico e compartilhou o momento especial com seus seguidores.

Por conta de passar 14 anos no comando do Fantástico, que ia ao ar nas noites de domingo, Tadeu comentou que jantar fora aos domingos não era um hábito frequente.