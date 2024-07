Márcia Sensitiva revela previsão que se recusa a fazer: "Medo de morrer"

A médium e astróloga Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, falou sobre sua vivência na espiritualidade no programa Conversa com Bial

A médium e astróloga Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, falou um pouco sobre sua vida pessoal e a vivência na espiritualidade no programa Conversa com Bial, da Globo, que foi ao ar nesta quinta-feira, 4.

Durante o papo, ela contou qual previsão ela se nega a fazer: "Não falo de traição, porque tenho medo de morrer. Vai procurar um detetive, minha senhora! (risos)", contou ela. Sobre os pedidos mais comuns que recebe, ela disse: "As mulheres querem casar. Os homens querem dinheiro. E os gays querem os dois, o que eu acho espetacular".

Márcia Sensitiva relatou que começou a ver espíritos e conversar com eles aos cinco anos. Ela afirma que seu dom é incontrolável, mas que aprendeu a lidar com isso. "Vejo um negócio escuro para o meu lado e falo xô. Quando eu vejo uma luz, falo para vir me abraçar. Uma vez, vi uma criança de uns 12 anos, ela tinha uma luz aqui (no meio do peito) e ela disse que tinha vindo me abraçar. Eu estava mal, com depressão. Ela veio para me ajudar a curar".

Assustada

A astróloga também contou uma de suas experiências sobrenaturais que a deixou muito assustada. "Eu cheguei de uma festa, fui deitar e estava um cheiro de queijo forte, chulé mesmo. Olhei debaixo da cama e tinha um homem morto, podre, cheio de bicho. Eu berrava tanto que o porteiro veio me perguntar o que estava acontecendo", lembrou.

A médium fez sua primeira aparição na TV em 2001. Na época, ela viu um espírito junto de uma moça na plateia, que chorou porque tinha perdido a irmã há pouco tempo: "Eu a vi ali, com ela. Depois passou a mão na cabeça dela e me disse que estava bem", lembrou.