Lembra dela? Supernanny faz rara aparição na TV aos 79 anos

A pedagoga Cris Poli, conhecida como a Supernanny, reapareceu nas telinhas do SBT nesta quinta-feira, 04. Ela foi a convidada do programa Chega Mais e conversou sobre sua carreira e vida pessoal com os apresentadores Michelle Barros e Paulo Mathias.

A apresentadora do reality show educativo, que foi ao ar entre 2006 a 2014 na emissora, disse que ainda trabalha com o público infantil. "Eu continuo trabalhando com a educação infantil. É a minha paixão! Eu acho que é um grande investimento educar as crianças", pontuou ela.

Segundo ela, ainda é reconhecida pelas pessoas. "As pessoas me param na rua para agradecer por eu ter educado o filho delas", disse ela. "Eu não tenho consciência do alcance do programa, foi muito além do que eu imaginava. O Brasil é muito grande e a gente foi de norte a sul e leste a oeste. O SBT tem muita repercussão e alcançou muitas famílias. Muito além do que eu imagino", contou ela a respeito do sucesso do reality.

SuperNanny no SBT (Reprodução/SBT)

Argentina, a profissional de educação comandava uma escola bilíngue e cristã quando foi convidada para apresentar o programa no canal de Silvio Santos. A atração foi produzida entre 2006 e 2014 e mudou a vida da professora, que hoje está com 79 anos.

Atualmente, ela trabalha como coordenadora de uma escola. "Hoje eu estou de volta na escola que eu ajudei a fundar há 25 anos. A escola me chamou de novo e hoje eu estou como coordenadora do fundamental 1", relatou.

A pedagoga também falou sobre a influência dos celulares na vida das crianças atualmente. "Os pais são responsáveis pelo o que os filhos assistem nas telas e precisa supervisionar. Em 2006, na época do programa, eu falei muito sobre limites, horários e rotina. E eu continuo falando. Não mudou. Só que hoje acrescentaram as telas e está comprovado que as telas viciam", opinou.

Veja a entrevista: