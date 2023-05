Lembra dela? SuperNanny revela segredo do passado de Maisa Silva: "Fez para me agradar!"

Cris Poli, a SuperNanny revelou situação inusitada durante trabalho educativo com Maisa quando ela tinha apenas 7 anos

Na tarde desta terça, 23, Cris Poli, mais conhecida como SuperNanny, reapareceu nas telinhas do SBT, em entrevista especial ao Fofocalizando, para contar um momento icônico que vivenciou quando estava à frente do reality show educativo que foi ao ar entre 2006 a 2014 na emissora.

Após ficar 10 anos afastada da televisão, a pedagoga e escritora recebeu a visita da equipe da atração vespertina em sua casa para conversar e relembrar algumas histórias que marcaram sua trajetória profissional.

Durante o bate-papo com Gabriel Cartolano, SuperNanny relembrou uma visita muito especial que fez na casa de ninguém mais, ninguém menos que Maisa Silva, que recentemente completou 21 anos. Na época, com apenas sete anos de idade, seus pais Gislaine e Celso solicitaram a ajuda da educadora para que a pequena abandonasse de uma vez por todas a mamadeira, já que ela estava bem crescidinha.

"Então, a Maisinha eu tive a oportunidade de conversar com ele e com os pais numa época que os pais dela estavam precisando de um pouquinho de ajuda. Eu entrei lá num momento que ela estava usando mamadeira", iníciou ela.

Na sequência, Cris Poli abriu o jogo e entregou o segredo de Maisa: "Aí conversando com ela, ela largou a mamadeira. E o legal é que, agora adulta, ela falou que fez isso [largar a mamadeira] para me agradar e que quando eu fui embora, ela pegou a mamadeira de novo", revelou.

No fim da entrevista, a pedagoga ainda fez uma comparação com os pais que participaram do reality na sua época. "Não está certo os pais oferecerem celulares para os filhos para resolver problemas de convivência. Hoje os pais estão piores do que naquela época. Estão desorientados. Essa tecnologia invadiu o espaço de todo mundo, inclusive dos adultos", afirmou.

MAISA REFLETE SOBRE A CHEGADA DOS 21 ANOS

Por meio de seu perfil do Instagram, Maisa refletiu sobre a chegada da nova idade e ciclo. Atualmente, Maisa pode ser vista na série De Volta aos 15, da Netflix, que esteará sua segunda temporada em meados de julho. Na trama, ela divide o papel de protagonista com a atriz Camila Queiroz que está no ar em Amor Perfeito, da Globo.

"Ainda me sinto como na segunda foto, obrigada Deus pela vida e por cuidar tão bem do meu coração. Esse que não inveja, não guarda mágoas, que não mede esforços para ver quem ama feliz, que te ama incondicionalmente e que transborda de gratidão por tudo o que viveu até hoje!", escreveu ela, na legenda da publicação.