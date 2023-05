Ela cresceu! Maisa usa look poderoso e com recortes estratégicos em seu aniversário de 21 anos

Maisa Silva atrai os olhares para seu corpaço escultural ao usar vestido prateado com recortes estratégicos e curtinho para seu aniversário

A atriz e apresentadora Maisa Silva comemorou o seu aniversário de 21 anos em grande estilo! A beldade reuniu seus amigos e familiares em uma festança em São Paulo na noite de segunda-feira, 22, e apostou em um look poderoso.

A aniversariante surgiu comum vestido prateado com recortes estratégicos no decote e na cintura. O modelito curtinho destacou as curvas impecáveis do corpaço dela e sua beleza.

Nas redes sociais, ela ainda mostrou que trocou de look durante a festa e surgiu com um vestido preto nada básico. Ela apostou em um modelito brilhante e curtinho, que destacou suas pernas torneadas.

Mais cedo, Maisa falou sobre o seu aniversário ao relembrar uma foto de sua infância. "21. Ainda me sinto como na segunda foto, obrigada Deus pela vida e por cuidar tão bem do meu coração. Esse que não inveja, não guarda mágoas, que não mede esforços pra ver quem ama feliz, que te ama incondicionalmente e que transborda de gratidão por tudo o que viveu até hoje!", disse ela.

Maisa Silva fala de sua relação com a internet

Em entrevista no programa Conversa com Bial, a atriz e apresentadora Maisa Silva (20) contou sobre a decisão de separar o que é a sua vida pública e a vida pessoal."Faz uns dois anos que estou mais privada do que eu era. Mudou algo dentro de mim que ainda não sei explicar, que eu sinto menos necessidade de compartilhar minha vida pessoal, e é uma fase em que vivo mais, estou viajando muito. Eu vivo minha vida pessoal, não sinto a necessidade de compartilhar tudo, e acho que esse é um dos meus segredos para me estruturar emocionalmente, ter minha saúde mental em dia, na medida do possível".

Além disso, ela contou que sua qualidade de tempo com os amigos mudou depois que encerrou o contrato fixo no SBT. "Viajo mais, faço mais coisa, vou a mais festas. Eu sempre fui aquela amiga que faltava no aniversário dos melhores amigos porque eu estava trabalhando. Hoje vou para festa toda semana, estou viajando, estou sempre com as minhas melhores amigas, e não é uma coisa que sinto necessidade de compartilhar. Só que isso cresceu, e eu não decidi abrir para a galera", contou.

Por fim, ela comentou sobre a sua expectativa para o futuro, já que está prestes a completar 21 anos de vida. "Acho que daqui até os meus 30 eu vou viver muitas coisas, muitas primeiras vezes, e eu me sinto preparada. Não me sinto pronta, mas estou preparada", afirmou.