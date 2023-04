Maisa Silva fala sobre a sua vida fora da internet: 'É um dos meus segredos'

Após crescer na frente das câmeras, Maisa Silva fala sobre a necessidade de não compartilhar tudo o que acontece na sua vida pessoal

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) foi a convidada do programa Conversa com Bial, da Globo, na última quinta-feira, 27. Na atração, ela conta sobre a decisão de separar o que é a sua vida pública e a vida pessoal. Ela contou que não compartilha tudo o que acontece em sua rotina.

"Faz uns dois anos que estou mais privada do que eu era. Mudou algo dentro de mim que ainda não sei explicar, que eu sinto menos necessidade de compartilhar minha vida pessoal, e é uma fase em que vivo mais, estou viajando muito", disse ela, segundo o site do programa.

E completou: "Eu vivo minha vida pessoal, não sinto a necessidade de compartilhar tudo, e acho que esse é um dos meus segredos para me estruturar emocionalmente, ter minha saúde mental em dia, na medida do possível".

Além disso, ela contou que sua qualidade de tempo com os amigos mudou depois que encerrou o contrato fixo no SBT. "Viajo mais, faço mais coisa, vou a mais festas. Eu sempre fui aquela amiga que faltava no aniversário dos melhores amigos porque eu estava trabalhando. Hoje vou para festa toda semana, estou viajando, estou sempre com as minhas melhores amigas, e não é uma coisa que sinto necessidade de compartilhar. Só que isso cresceu, e eu não decidi abrir para a galera", contou.

Por fim, ela comentou sobre a sua expectativa para o futuro, já que está prestes a completar 21 anos de vida. "Acho que daqui até os meus 30 eu vou viver muitas coisas, muitas primeiras vezes, e eu me sinto preparada. Não me sinto pronta, mas estou preparada", afirmou.

