Gretchen exibe situação atual de seu corpo e do marido em fotos na praia

Usando biquíni de fita, Gretchen exibe situação de seu corpo e do esposo, Esdras de Souza, após alguns procedimentos e medidas; confira

A cantora Gretchen impressionou mais uma vez ao exibir o seu corpo atual e do marido, o saxofonista Esdras de Souza, em fotos tiradas na praia e postadas em sua rede social. Nesta sexta-feira, 05, a famosa postou os registros exibindo suas curvas e falou sobre como construíram seu físico atual.

Após várias plásticas, já mostradas para o público, de procedimentos estéticos, reposição hormonal, dieta, exercícios e mais, o casal exibiu o resultado. De biquíni de fita, a Rainha do Rebolado esbanjou sua barriga reta e seu bumbum redondinhos e logo falou sobre as intervenções.

"A vida é feita de momentos, mas temos que ter cuidado com a nossa saúde e bem estar. Sempre investimos em treinar, fazer reposição hormonal, harmonização facial e com uma nutrição perfeita. E temos uma equipe que cuida de tudo isso pra nós", falou sobre contarem com vários profissionais para manterem a beleza.

Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Olha o shape desse casal", notaram. "Maravilhosos", exclamaram outros ao vê-los.

Vale lembrar que, nos últimos meses a cantora passou por uma cirurgia para retirada do útero. Recentemente, ela resolveu renovar o formato de seu rosto e aplicou alguns fios para ficar com a face mais firme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

