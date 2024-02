Após diagnóstico, Gretchen passa por cirurgia: 'Maior que gravidez'

Aos 64 anos, Gretchen passa por cirurgia de retirada do útero após diagnóstico; cantora alegou que o tamanho estava de 20 semanas de gestação

A cantora Gretchen passou por uma cirurgia nesta terça-feira, 20, para retirar o útero. Aos 64 anos, a famosa foi diagnosticada com adenomiose, o que causa sangramento, e precisou fazer o procedimento para resolver o problema.

Segundo a Rainha do Rebolado, o órgão já estava do tamanho de 20 semanas de gestação ou o equivalente a cinco meses de gravidez. Acompahada do esposo, o saxofonista Esdras de Souza, ela foi internada em um hospital em São Paulo.

"Não é uma cirurgia agradável, é de útero, delicada... sei que vai dar tudo certo... estou bem, confiante e incentivando sempre as mulheres se cuidarem, se cuidem, é muito importante... fiz todos os tratamentos, é uma adenomiose benigna, estou feliz em poder me cuidar para que não aconteçam coisas ruins", disse ela em sua rede social.

Recentemente, Gretchen encantou ao postar um clique com sua outra filha, Valentina Miranda. Vale lembrar que, a famosa tem seis filhos, sendo que cinco deles são biológicos e uma é adotiva. São eles: Thammy Miranda, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia, fruto de inseminação artificial, e Valentina (adotiva).

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenas esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.