Radicalizou! Gretchen tira os pelos e exibe o resultado: 'Nova decisão'

Após causar e dividir opiniões, Gretchen tira os pelos com laser e mostra o resultado de perto; cantora falou que optou por procedimento estético

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético. Nesta terça-feira, 05, ela revelou aa decisão em sua rede social.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenass esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.

No último ano, Gretchen debochou ao ter seus pelos virando assunto an internet. Ela mostrou um vídeo e uma foto com close dos seus pelos e ironizou a repercussão do assunto. “Já que os meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais”, disse ela na legenda.

Gretchen faz deboche sobre os seus pelos

Gretchen se pronunciou diante das críticas sobre os pelos em seu corpo após publicar alguns registros de biquíni. Com uma resposta direta e bem-humorada, a cantora mostrou que segue inabalável e até debochou dos comentários, se declarando uma versão feminina do ator Tony Ramos, que é conhecido por ser 'peludo'.

Após resgatar algumas fotos de uma viagem antiga ao litoral português, Gretchen se viu no centro das atenções devido à quantidade de pelos na região dos seios, um tema recorrente para a artista. Ela já explicou que o crescimento dos pelos está relacionado ao uso de hormônios para fins estéticos: “Eu escolhi ter pelo e não ter celulite", explicou anteriormente.