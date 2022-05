Gretchen debocha ao ver críticas aos pelos do seu corpo: 'Um close para vocês'

Gretchen viraliza na internet ao mostrar os pelos loiros no seu corpo e ironiza a repercussão: 'Chora nesses pelos sensuais'

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 15h52

A cantora Gretchen (63) está de olho em tudo o que falado sobre ela nas redes sociais e resolveu se pronunciar após ver críticas sobre os pelos do seu corpo. Há poucos dias, ela apareceu só de biquíni na web e mostrou que tem vários pelos loiros na região do tronco e dos braços. Assim, o assunto viralizou e ela rebateu as críticas.

Gretchen mostrou um vídeo e uma foto com close dos seus pelos e ironizou a repercussão do assunto. “Já que os meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais”, disse ela na legenda.

A estrela ainda contou o motivo de ter tantos pelos no corpo. "Tomo hormônio, amo meus pelos loiros e a gente na vida tem escolhas. Eu escolhi ter pelo e não ter celulite", disse ela, e completou: "Meus pelos são meu charme".

Em vários momentos, Gretchen já demonstrou que tem uma ótima autoestima e não é qualquer comentário que a abala. Nos últimos tempos, ela foi acusada de editar suas fotos de biquíni e ela rebateu ao dizer que treina pesado e faz tratamentos para manter as curvas impecáveis.

“Acabei de chegar da academia e fiz questão de fazer esse story porque tem gente dizendo que tudo meu aqui é filtro, bunda, perna... E agora, aqui, não tem como vocês se é filtro, né? É tudo verdadeiro! Não tem filtro, não. É mentira? Isso aqui é tratamento, treino, acabei de chegar da academia, fui levantar peso. Não existe plástica de perna. E, se tiver, eu faço! Mas não inventaram ainda e eu com certeza faria, por que não? A bunda não é filtro, tá aqui, verdadeira”, disse ela.

Então, Gretchen contou que se inspira na musa fitness Gracyanne Barbosa. “O meu foco é Gracyanne Barbosa, ela é o meu foco. Isso aqui é músculo, entendeu? Falem mal, mas falem de mim!”, declarou.

Gretchen mostra os pelos do seu corpo:

