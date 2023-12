Combinando look, Gretchen posta foto com a filha e choca: 'Ela cresceu'

Gretchen posta clique raro com a filha adolescente, Valentina Miranda, e impressiona ao mostrar como a menina cresceu; a dupla apareceu de look de festa

A cantora Gretchen chamou a atenção ao postar uma foto neste sábado, 16, com uma de suas filhas. Usando um look de festa, a famosa apareceu ao lado da herdeira adolescente, Valentina Miranda, e impressionou com tanta beleza.

No registro, a dupla apareceu usando vestidos longos para um evento noturno. Sorridente, a Rainha do Rebolado posou ao lado dsa garota e falou sobre estar orgulhosa dela. A artista não deixou de falar sobre como ela está grande.

"E ela cresceu. Está uma linda adolescente @valentina_miranda393 e eu muito orgulhosa de ter mais uma filha praticamente criada", escreveu Gretchen na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Gente, esse menina esticou uma linda moça", notaram. "Lindas de viver", admiraram outros.

Vale lembrar que, a famosa tem seis filhos, sendo que cinco deles são biológicos e uma é adotiva. São eles: Thammy Miranda, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia, fruto de inseminação artificial, e Valentina (adotiva).

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético. Nesta terça-feira, 05, ela revelou aa decisão em sua rede social.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenass esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.