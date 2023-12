Gretchen comemora aniversário de 4 anos de sua neta francesa

No aniversário da neta, filha de Gabriel Miranda, Gretchen comemora data especial com fotos fofíssima da pequena; veja os registros

A cantora Gretchen está comemorando mais um ano de vida de sua neta Alyah, filha de seu herdeiro Gabriel Miranda. Nesta quinta-feira, 07, a famosa postou alguns cliques com a pequena, de quando ela tinha dois anos e celebrou seu novo ciclo.

Esbanjando fofura e amor, a Rainha do Rebolado surgiu sorridente curtindo a garotinha francesa, que na época do clique era ainda uma bebê.

"Bom dia. Comemorando os 4 anos da minha neta francesa Alyah filha do @gabrielmiranda_oficial. Minha princesa. Que Deus sempre te abençoe e te encha de bençãos de prosperidade. Vovó ama muito ma chérie. Je t’aime beaucoup ma poupée. Tu me manque. ANTES QUE FALEM,essa foto é de dois anos atrás", escreveu a artista na legenda.

Gretchen tem seis filhos, sendo que cinco deles são biológicos e uma é adotiva. São eles: Thammy Miranda, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia, fruto de inseminação artificial, e Valentina (adotiva).

Em 2000, a artista passou por um episódio traumático, o qual ela perdeu um de seus filhos, ainda recém nascido. Gêmeo idêntico de Gabriel, o bebê morreu após um parto prematuro de uma gestação super complicada enfrentada por Gretchen.

Esse não foi apenas o único caso problemático envolvendo a maternidade de Gretchen. Ela também teve um filho tirado dos seus braços quando ainda era muito pequeno. Se trata de Décio, que foi criado longe de sua presença.

Isso porque o pai do garotinho tirou a guarda dela e a ameaçou de morte, caso fosse procurá-lo. Com medo das consequências, a famosa, que já passou por diversos relacionamentos abusivos ao longo da vida, preferiu deixá-lo com o pai.

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético. Nesta terça-feira, 05, ela revelou aa decisão em sua rede social.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenass esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.