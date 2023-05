Quantos filhos Gretchen tem? Cantora já adotou filha com mais de 17 anos

Cantora Gretchen ama a maternidade e criou filhos biológicos e adotivos em meio a perrengues ao longo da vida

Rainha dos memes e do rebolado, a cantora Gretchen(63) é uma verdadeira matriarca. Por trás de todo o glamour da carreira artística, a famosa não esconde que a maternidade é uma experiência que ela se orgulha muito de desempenhar. Prova disso, é que ela adotou uma moça com mais de 17 anos.

No ano de 2008, Gretchen adotou decidiu adotar Jenny Miranda por conta da má relação que ela tinha com a mãe biológica. Na época, a influenciadora namorava Thammy Miranda, mas logo o romance não deu muito certo e as duas se separaram. Apesar do término, o carinho de Gretchen por Jenny se manteve e elas seguiram mantendo uma bela relação.

Atualmente as duas estão brigadas e enfrentam uma verdadeira batalha pública, por conta de uma confusão familiar travada entre Jenny e sua filha, Bia Miranda.

Além de Jenny Miranda, Gretchen tem outros seis filhos, sendo que cinco deles são biológicos e uma é adotiva. São eles: Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giulia, fruto de inseminação artificial, e Valentina (adotiva).

Em 2000, a artista passou por um episódio traumático, o qual ela perdeu um de seus filhos, ainda recém nascido. Gêmeo idêntico de Gabriel, o bebê morreu após um parto prematuro de uma gestação super complicada enfrentada por Gretchen.

Esse não foi apenas o único caso problemático envolvendo a maternidade de Gretchen. Ela também teve um filho tirado dos seus braços quando ainda era muito pequeno. Se trata de Décio, que foi criado longe de sua presença.

Isso porque o pai do garotinho tirou a guarda dela e a ameaçou de morte, caso fosse procurá-lo. Com medo das consequências, a famosa, que já passou por diversos relacionamentos abusivos ao longo da vida, preferiu deixá-lo com o pai.

Anos mais tarde, Gretchen se reencontrou com o filho a partir de detetives e descobriu que o menino achava que sua mãe havia morrido. O relacionamento entre os dois apenas conseguiu ser restabelecido após o ano de 2016.

Com orgulho de sua trajetória materna, desde 2010 a cantora tem participado de programas e realities que mostram sua rotina longe dos palcos. Ela já foi estrela de atrações como Troca de Família, Duelo de Mães e o seu próprio reality show, chamado Os Gretchens.