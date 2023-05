Carlos Marques foi o 17ª marido de Gretchen; relembre casamento

Carlos Marques esteve presente no momento de reclusão de Gretchen na Europa

Morreu nesta sexta-feira, 12, o empresário português Carlos Marques (60), conhecido como o 17º marido da cantora Gretchen (63). A informação foi confirmada por Jenny Miranda, uma das filhas da artista.

"Nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos tivemos com você! Um dia vamos nos encontrar", disse ela em uma postagem no Instagram.

Carlos viveu sete anos ao lado de Gretchen e esteve presente no momento em que a eterna Rainha do Bumbum restabeleceu a carreira no Brasil. Eles se casaram em junho de 2013, em uma cerimônia intimista em Paris, na França.

O casamento de Gretchen e Carlos teve os detalhes transmitidos pelo programa A Tarde É Sua, da Rede TV!. Na ocasião, ela surgiu usando um vestido branco curto, com uma saia longa transparente por cima.

Vivendo um período de reclusão e longe dos holofotes, Gretchen não negou que não estava disposta a expor a relação e por isso casou-se em segredo. "A gente não queria que ninguém soubesse mesmo", explicou ela que também assumiu que não teve muito glamour na hora de escolher o vestido: "não teve nada dessa coisa de estilista".

Na época, Carlos se mostrou ser um homem simples e apaixonado pela Maria Odete, não pela artista Gretchen. Ele confessou que não imaginava que ela se tratava de uma cantora muito famosa no Brasil.

" Não sabia que ela era a Gretchen. Conheci uma mulher normal. Só quando fui ao Brasil, que vi que era a Gretchen . Mas não quero a cantora, quero a Maria Odete", disse Carlos

Anos depois, Carlos e Gretchen vieram morar no Brasil e foram convidados para integrarem o time da primeira temporada do reality Power Couple Brasil. A participação do casal foi um enorme sucesso e eles chegaram até o quarto lugar.