Tá mais fino! Gretchen revela o que fez no rosto

Adepta da harmonização facil, a cantora Gretchen fez um novo procedimento estético no rosto e conta o que é

A cantora Gretchen decidiu renovar o formato do seu rosto com um novo procedimento estético. A estrela já contou que é adepta da harmonização facial. Agora, ela também aplicou fios de silhouette .

Os fios são aplicados com uma técnica de ácido polilatico e estimulam a produção de colágeno em casos de flacidez. Com o tratamento, ela ficou com o rosto mais fino e definido.

Nas redes sociais, ela comemorou o resultado do procedimento em um novo vídeo. "Meu rosto está mais fino e mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer a médica por me dar um rosto leve, natural, que eu tanto queria", afirmou ela.

View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Marido de Gretchen fala da recuperação dela

Diagnosticada com adenomiose, Gretchenprecisou passar por uma cirurgia para retirada do útero. Na manhã desta quarta-feira, 21, o marido da cantora, Esdras de Souza, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e atualizar o estado de saúde da artista.

Em uma sequência de vídeos publicados em seus stories no Instagram, ele contou que Gretchen está se recuperando muito bem e que não se queixou de dores até o momento. "Ela teve uma noite perfeita e sem dor. Mas, de certa forma, eu até já sabia disso, principalmente pelo fato de ela já ter feito cinco cesáreas ao longo da vida", iniciou.

Na sequência, Esdras de Souza surpreendeu ao revelar que a eterna rainha do rebolado já até levantou da cama e saiu do quarto. "Mas cadê ela? Ela já está por aí, gente! Vocês sabem como ela é, né? Já levantou, tomou banho, lavou e secou o cabelo, colocou a cinta e está até se maquiando", declarou ele.

E completou: "A cama dela tá aqui vazia. Estou procurando ela, mas não a acho. Acredito que ela deve estar ali conversando com algumas enfermeiras. Mas é isso, só notícias boas. Eu sabia que ela teria essa recuperação rápida. Obrigado por tudo", finalizou Esdras.