MC Bin Laden já foi barrado nos EUA por nome; relembre perrengue

MC Bin Laden foi um dos primeiros participantes do BBB 24 anunciado nesta sexta-feira, 5

MC Bin Laden foi um dos primeiros participantes do BBB 24 anunciado nesta sexta-feira, 5. O funkeiro, que ficou conhecido pelo hit Tá Tranquilo Tá Favorável, já foi barrado nos EUA por conta de seu nome artístico. Relembre perrengue de MC Bin Laden.

Em 2016, MC Bin Laden tentou fazer o visto americano, mas, de acordo com informações do G1, o empresário do artista disse que o consulado pediu um exame toxicológico e a equipe cantor não conseguiu marcar em tempo. "Apareceu um exame de última hora, que era o exame anti-drogas. A gente começou a ligar [para a clínica], mas a moça [que nos atendeu] disse que não era mais para fazer o exame e foi quando recebi a notícia que não viajaria mais para Nova York. Eles quiseram me barrar", declarou o funkeiro em entrevista ao Fantástico, na época.

Além do exame, outro empecilho do participante do BBB 24 para conseguir o visto americano foi seu nome artístico. O nome verdadeiro do funkeiro é Jeferson Cristian dos Santos Lima, enquanto Bin Laden foi um terrorista que planejou o ataque às Torres Gêmeas e matou mais de 3000 pessoas. "Eu falei para eles que os meus hits e minhas músicas, que são conhecidas, não são referentes ao Osama Bin Laden. O nome não caracteriza nem o meu estilo de trabalho", comentou durante a conversa no Fantástico.

Leia também: BBB 24: Rodriguinho e mais famosos cancelam compromissos e levantam suspeitas para reality

MC Bin Laden, que precisou cancelar apresentação em Nova York, nos Estados Unidos, depois de não conseguir o visto, explicou que seu nome artístico foi escolhido impulsivamente e que guarda o desejo de trocar a denominação. "Quando a gente escolheu esse nome, eu era muito novo, não tinha noção de nada, achava que a vida era um arco-íris, não levava a vida tão a sério. Era largado para tudo, não ligava para nada. Depois que entendi o significado, eu quis trocar. Se o público aceitar, eu quero fazer essa troca. Seria importante para minha carreira", afirmou em entrevista ao Splash, do UOL.