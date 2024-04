Após sair do BBB 24, Lucas Henrique dobra número de seguidores no Instagram

Os números não param de subir! Lucas Henrique, o décimo nono eliminado do BBB 24, conquistou novos seguidores após deixar a casa

Alguns dias após ser eliminado do Big Brother Brasil depois de enfrentar Alane e Isabelle no paredão, Lucas Henrique dobrou seu número de seguidores no Instagram. O professor de Educação Física, deixou a casa na última terça-feira, 9, com 64,69% dos votos.

Durante o Bate-Papo com Ed Gama e Thais Fersoza, o capoeirista descobriu que estava com 364 mil seguidores na rede social. No dia seguinte, após participar do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, Buda conquistou mais 200 mil seguidores. Agora, nesta quinta-feira, 11, o ex-BBB já ultrapassou os 730 mil seguidores no Instagram.

Entre os participantes mais seguidos na edição estão: Davi - 8,3 milhões; Yasmin Brunet - 6,9 milhões; MC Bin Laden - 5,9 milhões; Wanessa Camargo - 4,8 milhões; Rodriguinho - 4,4 milhões; Beatriz - 4,2 milhões; Isabelle - 3,8 milhões; Alane - 3,3 milhões; Matteus - 2,9 milhões; Fernanda - 2,4 milhões e Pitel - 1,4 milhões.

Lucas Henrique relembra trajetória no BBB 24

Lucas Henrique afirmou orgulhoso que foi um dos grandes movimentadores do jogo em entrevista ao Extra. No confinamento, ele criou laços fortes e teve uma ótima performance nas competições, vencendo cinco provas de liderança.

Durante a conversa, Buda relembrou sua trajetória e falou mais sobre a relação com Giovanna Pitel. Morando na casa mais vigiada do Brasil por 93 dias, Lucas refletiu sobre os aprendizados. "Aprendi a olhar para mim com mais cuidado e entender que, apesar dos meus defeitos, eu também tenho qualidades", disse o professor de Educação Física.

Buda também comentou sobre a aproximação com Giovanna Pitel e confessou ser inicialmente uma estratégia de jogo. "Esse movimento começou a partir dos nossos interesses em comum. Quando eu descobri que ela gostava dos mesmos artistas que eu, acessava os mesmos conteúdos que eu acessava na internet, a gente começou a conversar muito. No dia que estávamos falando sobre faculdade, ela falou que queria fazer uma pós-graduação. E a partir dali, começamos a trocar mais ideia...", recordou. Confira a entrevista completa!