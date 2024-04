BBB 24: Lucas Buda ganha mais de 200 mil seguidores após confusão no Mais Você

Lucas Buda entrou no BBB 24 com pouco mais de 7 mil seguidores e após sua eliminação conquistou milhares de seguidores ansiosos por novidades

Parece que o reencontro de Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, com sua ex-esposa Camila Moura durante o Mais Você na manhã desta quarta-feira, 10, refletiu positivamente em suas redes sociais. Isso porque o capoeirista conquistou mais de 200 mil seguidores nas últimas horas.

Pouco depois de deixar a casa do BBB 24, o capoeirista estava com 364 mil seguidores. Com a repercussão do bate-papo com Ana Maria Braga e Camila Moura, o professor de história agora tem mais de 550 mil seguidores, que provavelmente estão ansiosos por novidades envolvendo seu casamento.

Em meio aos questionamentos nas redes sociais sobre ter ficado cara a cara com Camila no programa, Lucas compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram pedindo desculpas para a ex-esposa e garantiu que pretende sentar para conversar com ela sobre o que aconteceu no BBB 24.

"Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem. Desculpa Camila também, a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí né? A mala que eu sair do programa, a roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa", disse.

"Hoje o dia tá muito cheio muito corrido, os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom? E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso! Obrigado. Mais uma vez pela mensagem pela mensagem de apoio por todo carinho", finalizou.

Vale destacar que durante a entrevista no Bate-papo BBB logo depois de sua eliminação, Lucas comentou sobre os seguidores que ganhou após o reality. Ele havia entrado com 7,6 mil seguidores e saiu com mais de 300 mil. "Caramba, que diferente", reagiu.