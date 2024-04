Camila Moura faz apelo após eliminação de Lucas do BBB 24: ‘Sou ser humano’

Camila Moura aparece abatida e pede compreensão após polêmicas envolvendo a eliminação de seu ex-marido, Lucas Henrique, do BBB 24

Após a eliminação de Lucas Henrique do Big Brother Brasil 24, Camila Moura apareceu abatida nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10. A influenciadora digital, que causou ao mandar indiretas sobre a saída do ex-marido do reality show, adotou uma postura diferente e fez um apelo aos seguidores em um novo desabafo.

Através dos stories do Instagram, Camila apareceu visivelmente abalada e foi breve ao revelar que não iria comentar sobre a eliminação de Lucas no momento: “Queria desejar um bom dia para vocês e falar que eu tive uma noite muito difícil e que conforme eu for me sentindo confortável eu converso com vocês”, a ex-professora de história iniciou.

Na sequência, a mais nova influenciadora digital pediu compreensão: “Sou uma pessoa, sou um ser humano e como eu disse, eu respeito meu tempo emocional”, ela desabafou. Por fim, Camila contou que iria tentar se animar: “Depois eu apareço aqui, vou tomar um banho, me reerguer, porque né, não vão me ver tombada. Não vão!”, disparou.

Vale lembrar que na última terça-feira, 9, a ex-esposa de Lucas não perdeu a oportunidade e mostrou que estava ansiosa pela eliminação do capoeirista. Aguardando ansiosamente sua saída, a influenciadora digital mandou um recado contundente para o ex ao cantar uma música sobre o brother ficar na rua e ter suas malas prontas.

Como esperado, Lucas Henrique foi eliminado pelo público, mas soube de seu divórcio nos bastidores de sua eliminação longe das câmeras. Quando participou do ‘Bate-Papo BBB’ ele já estava ciente da separação e por isso, aproveitou para mandar um recado à sua ex-esposa. Ele afirmou que respeita o tempo dela, mas que quer ter uma conversa.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse Buda, que aproveitou para mandar um recado para Camila: "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver”, pediu o ex-brother, que teria recebido um dossiê sobre o divórcio da ex-esposa.

