Lucas Henrique relembra trajetória no BBB 24 e fala de relação com Pitel

Após deixar a casa do BBB 24, Lucas Henrique refletiu sobre sua trajetória no reality show e comentou relação com Pitel: "Troca muito bacana"

Após ser eliminado do BBB 24 na última terça-feira, 9, Lucas Henrique afirmou orgulhoso que foi um dos grandes movimentadores do jogo em entrevista ao Extra. No confinamento, ele criou laços fortes e teve uma ótima performance nas competições, vencendo cinco provas de liderança. Durante a conversa, Buda relembrou sua trajetória e falou mais sobre a relação com GiovannaPitel.

Morando na casa mais vigiada do Brasil por 93 dias, Lucas refletiu sobre os aprendizados. "Aprendi a olhar para mim com mais cuidado e entender que, apesar dos meus defeitos, eu também tenho qualidades", disse o professor de Educação Física.

Ao longo da temporada, o ex-brother chegou a dormir no Quarto Fadas, criando alianças apenas com Leidy Elin. Ao mesmo tempo, não virou um Gnomo de primeira. "Formar um grupo nas primeiras semanas, para mim, era muito complicado. Eu queria conhecer as pessoas. Como eu já tinha um acesso um pouco mais fácil no Gnomos, eu queria dormir no Fadas para tentar me aproximar daquelas pessoas e, aí, escolher com quem ia jogar. Tanto que a minha amizade com a Leidy começou de uma conversa dentro do quarto. Então, foi positivo".

Quando questionado sobre a conexão entre ele, Leidy, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, o professor refletiu: "Eu e Leidy já tínhamos uma amizade muito forte e um carinho muito grande um pelo outro. E como eu ia dormir muito tarde e a Wanessa Camargo também, a gente acabou conversando muito de madrugada e isso foi nos aproximando cada vez mais", iniciou. "Por consequência, aproximou a Yasmin também, por ela estar próxima da Wanessa. A gente acabou formando um grupo que se construiu a partir da afinidade, das nossas conversas", completou Lucas Henrique.

Buda também comentou sobre a aproximação com Giovanna Pitel e confessou ser inicialmente uma estratégia de jogo. "Esse movimento começou a partir dos nossos interesses em comum. Quando eu descobri que ela gostava dos mesmos artistas que eu, acessava os mesmos conteúdos que eu acessava na internet, a gente começou a conversar muito. No dia que estávamos falando sobre faculdade, ela falou que queria fazer uma pós-graduação. E a partir dali, começamos a trocar mais ideia. Então, já existia uma conversa. Mas quando, em determinado momento, eu vi que eu era uma opção de voto dos Gnomos, comecei a pensar que era necessário me aproximar do grupo para, pelo menos, ter alguém para me vetar", compartilhou.

"Eu sabia que o Rodriguinho não votava tanto em mim, e a Pitel poderia ser essa pessoa também. Começa a partir daí nossa proximidade, que nasce de uma afinidade por conta de assuntos em comum mas, também, por uma estratégia de jogo".

Na sequência, Lucas Henrique refletiu sobre sua relação com a assistente social. "A gente teve uma troca muito bacana, foi muito amigo e se apoiou bastante lá dentro. E não passou disso. Nos meus momentos mais difíceis ela estava lá, o inverso também, eu sempre estava ali para apoiá-la. É muito difícil passar 93 dias (no meu caso) confinado, você precisa de gente do seu lado. Querendo ou não, quando a gente fala de coisas da vida para além do jogo, que era o que acontecia, a gente sai um pouquinho da pressão psicológica que é fazer as escolhas do jogo".

Por fim, o ex-brother se mostrou grato por igualar o recorde de vitórias do BBB em provas do líder. "Isso foi uma grata surpresa! Eu tinha muito medo porque, geralmente, nas provas de resistência a galera mais forte vence, e eu não tenho o físico padrão. Mas fui até o final sempre que pude e dei meu máximo, atento às instruções para fazer o meu melhor. Quando você ganha um líder ou um anjo, você se compromete com o jogo, fica em evidência. É uma faca de dois gumes: por um lado é bom porque você fica imune. Por outro, movimentando a casa e o jogo, vira alvo. Você precisa jogar também quando sai da condição de líder; é aí que tá o jogo que acontece de verdade, porque é necessário se movimentar para sair do alvo das pessoas".

Fernanda compartilha reencontro com Lucas Henrique após deixar o BBB 24

Nesta quarta-feira, 10, Fernanda reencontrou Lucas Henrique durante gravação nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A confeiteira usou as redes sociais para compartilhar o primeiro contato com o professor de Educação Física desde sua eliminação no Big Brother Brasil 24 na noite da última terça-feira, 9.

"Olha quem eu encontrei aqui pelos bastidores", disse ela na legenda da foto em que aparecem lado a lado. Confira os registros!