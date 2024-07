Esposa de Bruce Willis dá atualização de estado de saúde o ator após diagnóstico

Em nova atualização sobre saúde do astro, a esposa de Bruce Willis sugere que ator não consegue mais falar após diagnóstico de demência

A esposa de Bruce Willis voltou a falar no Instagram em sua última postagem, nesta quarta-feira, 03, sobre o diagnóstico de demência frontotemporal recebido pelo astro. Emma Heming incluiu uma mensagem que diz acreditar que o próprio ator teria gostado de dar, e gerou dúvidas se ele perdeu ou não a capacidade de falar.

No vídeo publicado, Heming compartilhou as últimas atualizações sobre o estado de saúde do marido, ela tem usado sua rede para conscientizar sobre a rara doença, mencionou duas pessoas que estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar uma mudança no tratamento da FTD. E nesse contexto, imaginou o que Bruce Willis diria a respeito.

"Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse ela. A publicação recebeu milhares mensagens de carinho para o ator, que está sob os cuidados de seus familiares, e questionamentos a respeito de sua fala.

No final do ano passado, o roteirista e amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, que visita Bruce frequentemente, revelou que o ator enfrenta certas dificuldades na fala, mas não afirmou que ele a perdeu completamente.

Em uma entrevista ao New York Post, o roteirista compartilhou: "A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, uma característica que ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele, e agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi", ele disse naquela ocasião.

Bruce Willis faz rara aparição nas redes sociais ao lado da neta

Bruce Willis fez uma rara aparição nas redes sociais. Em um conjunto de fotos publicado pela filha, Rumer Glenn Willis, ele surgiu em registros na companhia da neta, a pequena Louetta Isley, de um ano de idade.

"Obrigada, Demi Moore por ser a melhor 'Ya Ya' que eu poderia pedir, Lou te ama muito. Mabel e Evelyn por serem as melhores tias e meu papai [Bruce Willis] e Eric Buterbaugh por serem os melhores 'Papous'", escreveu Rumer na legenda da publicação. Confira!