Fernanda compartilha reencontro com Lucas Henrique após deixar o BBB 24

Após a eliminação de Lucas Henrique no BBB 24, Fernanda Bande compartilhou registro de primeiro encontro com o colega nos Estúdios Globo

Nesta quarta-feira, 10, Fernanda reencontrou Lucas Henrique durante gravação nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A confeiteira usou as redes sociais para compartilhar o primeiro contato com o professor de Educação Física desde sua eliminação no Big Brother Brasil 24 na noite da última terça-feira, 9.

"Olha quem eu encontrei aqui pelos bastidores", disse ela na legenda da foto em que aparecem lado a lado.

Fernanda e Lucas Buda se reencontraram nos Estúdios Globo.

Vale lembrar que a saída de Buda foi esperada por muitos telespectadores e, principalmente, por sua ex-mulher, Camila Moura, que se sentiu traída ao vê-lo flertando com Pitel no confinamento.

Relembrando os momentos em que o ex-brother elogiou e fez carinhos na assistente social, no Mais Você, Ana Maria Braga questionou se Lucas Henrique não imaginava que isso que estaria afetando sua até então esposa a ponto dela nem aparecer no vídeo do anjo. Sabonetando, o professor de capoeira falou, mas não admitiu suas ações.

"Não ia sair beijo, tinha carinho de amizade com a Pitel muito grande, construi essa amizade aos poucos, sempre tentei manter muito respeito com o contato com ela, nossa aproximação começa com estratégia de jogo, dentro da casa via a Pitel como jogadora muito forte, vai rolando amizade, assuntos vão acontecendo e nesse momento, a gente tava mais de 70 dias de jogo, a gente sente falta de várias coisas, bate muitos sentimentos confusos, a gente enfim vai lidando com isso nunca houve essa possibilidade", declarou.

Lucas Henrique tem pós-BBB 24 diferente de outros eliminados

Eliminado do BBB 24 na noite de terça-feira, 9, o ex-brother Lucas Henrique está tendo um pós-reality um pouco diferente dos demais colegas de confinamento. De acordo com informações noticiadas no portal LeoDias, o capoeirista não descansou em um hotel depois de sua participação no 'Bate-Papo BBB' e decidiu permanecer nos estúdios da Globo.

A escolha de Lucas teria acontecido por medo de como seria tratado pelo público em um primeiro momento. Por isso, ele preferiu passar a noite no Projac. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, o ex-brother soube por meio da produção que CamilaMoura, agora sua ex-esposa, havia pedido o divórcio.

Durante o bate-papo com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, com quem Lucas Henrique teve um primeiro contato direto com maiores informações, o capoeirista comentou a decisão da ex-mulher. Sincero, ele admitiu sentir falta de algumas coisas durante o confinamento, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos, principalmente físicos.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse o ex-brother, que aproveitou para mandar um recado para Camila. "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver", concluiu ele.