Lucas Henrique tem pós-BBB 24 diferente de outros eliminados; entenda

Diferente dos demais eliminados, o ex-brother Lucas Henrique não seguiu para um hotel após deixar o confinamento do BBB 24, diz site

Eliminado do BBB 24 na noite de terça-feira, 9, o ex-brother Lucas Henrique está tendo um pós-reality um pouco diferente dos demais colegas de confinamento. De acordo com informações noticiadas no portal LeoDias, o capoeirista não descansou em um hotel depois de sua participação no 'Bate-Papo BBB' e decidiu permanecer nos estúdios da Globo.

A escolha de Lucas teria acontecido por medo de como seria tratado pelo público em um primeiro momento. Por isso, ele preferiu passar a noite no Projac. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, o ex-brother soube através da produção que Camila Moura, agora sua ex-esposa, havia pedido o divórcio.

Durante o bate-papo com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, com quem Lucas Henrique teve um primeiro contato direto com maiores informações, o capoeirista comentou a decisão da ex-mulher. Sincero, ele admitiu sentir falta de algumas coisas durante o confinamento, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos, principalmente físicos.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse o ex-brother, que aproveitou para mandar um recado para Camila. "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver", concluiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Primeiro contato de Lucas com a ex-esposa aconteceu ao vivo

Camila Moura entrou ao vivo no Mais Você para falar com Lucas Henrique na manhã desta quarta-feira, 10. A professora de história lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido dessa forma e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada, assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24.

"Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim [...] esperava um pingo de hombridade dele tentar me contatar durante a madrugada, que não aconteceu", começou.

Em seguida, Camila caiu no choro ao falar sobre o que sentiu: "Eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia cuidar de mim", falou, relembrando que foi internada algumas vezes.

Ela ainda disse que enviou uma mensagem para o ex-brother, mas que não foi recebida por ele. Moura também desejou boa sorte ao ex-marido: "Boa sorte aí. Se a gente conseguir conversar, bom, mas não desejo nada de ruim para você. Sinto muito por tudo isso, mas eu mantive minha promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi para você que faria".