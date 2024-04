BBB 24: Buda fica passado ao ver número de seguidores de Davi: 'Difícil'

Após ser eliminado, Buda fica pasmo ao ver que Davi, seu rival de jogo, é o participante mais seguido da edição e tem grandes chances de vencer

Após ser eliminado nesta terça-feira, 09, Lucas Henrique participou do Bate-Papo BBB e além de ficar sabendo pela produção que está solteiro depois de flertar com Pitel no reality show, o ex-brother viu quem é o participante mais seguido da edição.

Depois de colocar Davi várias vezes no paredão e insistir no baiano como seu rival, o professor de capoeira ficou sabendo que o motorista de aplicativo é o que tem o maior número da edição. Além disso, ao que tudo indica, que ele tem chances de levar o prêmio milionário.

Ao ver os 8,3 milhões do adversário, Lucas Henrique foi questionado por Ed Gama. "O que você conclui, Buda, vendo isso aí?", perguntou o apresentador. "Que o Davi é o cara a ser batido. Acho difícil", respondeu o capoeirista.

"Você tirou para seu rival o cara que é o mais seguido", observou o apresentador. "Faz parte. Escolhas", comentou ele. "Pelo menos esse confronto foi com um cara...", disse Ed, que é interrompido por Lucas, que completou: "Com um grande competidor".

Durante sua participação no programa de Ed Gama e Thais Fersoza, Lucas Henrique ainda comentou sobre sua situação com a ex-esposa Camila Moura, que anunciou o fim do casamento enquanto ele estava no confinamento.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse Buda, que aproveitou para mandar um recado para a agora ex-esposa: "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver”, pediu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Camila Moura posta direta na eliminação:

A ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura não perdeu a oportunidade e já mostrou como está ansiosa para a eliminação do até então marido. Esperando ansiosamente a saída de Buda do paredão do BBB 24, na última terça-feira, 09, a mais nova influenciadora digital mandou um recado contundente ao ex ao sugerir que ele dizesse as malas e 'vazasse'.