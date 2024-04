BBB 24: Lucas manda recado após descobrir divórcio com Camila: ‘Minha esposa’

Após eliminação do BBB 24, Lucas descobre que está solteiro nos bastidores, mas surpreende com mensagem ao vivo para ex-esposa, Camila Moura

Depois de ser eliminado do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique, também conhecido como Buda, finalmente soube de seu divórcio na madrugada desta quarta-feira, 10. Apesar de ter descoberto a separação longe das câmeras nos bastidores da emissora, o professor não perdeu a oportunidade de mandar uma mensagem para sua ex-esposa, Camila Moura, ao vivo no Bate-Papo BBB.

Enquanto conversava com Ed Gama e Thais Fersoza, Lucas revisitou sua trajetória no reality show, incluindo os flertes polêmicos com Giovanna Pitel que levaram ao fim de seu casamento. Sincero, o professor de geografia admitiu sentir falta de certas coisas durante sua estadia na casa, mas enfatizou que procurou respeitar os limites estabelecidos, principalmente físicos.

"A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para gente no nosso dia a dia", disse Buda, que aproveitou para mandar um recado para a agora ex-esposa: "Em relação a isso, imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e resolver”, pediu.

Apesar de não revelar se pretende tentar reatar o casamento, Lucas quer conversar com Camila: “Enfim, não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Então, espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela", contou.

Na sequência, o servidor público também aproveitou para falar sobre sua amizade com a assistente social do reality: "A gente se aproximou muito porque a gente gostava de músicas em comum. A gente acaba falando coisas que está pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente”, disparou.

“Mas, enfim, coisas que acontecem lá dentro. Eu sei o que eu senti, sei também o respeito que tenho pela Pitel. Jamais iria invadir o espaço, contato físico, tudo mais. Mas isso é papo para conversar com a minha esposa”, afirmou Lucas, que deixou a competição do reality show com 64,69% dos votos em um paredão contra Alane e Isabelle.

Inclusive, no discurso de sua eliminação, Tadeu Schmidt abordou os erros do professor de forma discreta: “É julgado inclusive por aqueles que erram mais, que cometem erros piores, um julgamento cruel, deveria ser mais humano. Que os erros tenham consequências, ok? Ninguém questiona isso. Mas que não se esqueça todo o resto”, disse o apresentador.

Camila Moura posta direta na eliminação:

A ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura não perdeu a oportunidade e já mostrou como está ansiosa para a eliminação do até então marido. Esperando ansiosamente a saída de Buda do paredão do BBB 24, na última terça-feira, 09, a mais nova influenciadora digital mandou um recado contundente ao ex ao sugerir que ele dizesse as malas e 'vazasse'.