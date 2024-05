Prima de MC Binn descobre gravidez após affair relâmpago com Lucas do BBB 24

Vai ser papai? Prima de MC Binn descobre gravidez logo após viver romance relâmpago com Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24

Nesta quarta-feira, 29, Lucas Henrique, conhecido como Buda do Big Brother Brasil 24, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque o professor de educação física pode se tornar pai em breve, após um romance rápido com Nina Capelly, prima de MC Binn, que acabou de descobrir sua gravidez.

Através das redes sociais, Nina contou que estava sentindo muitos enjoos e estava inchada, por isso, faria um teste para confirmar se estava grávida: “Estou um pouquinho sumidinha aqui por motivos de enjoo. Não tô muito bem, tô passando mal, vomitando toda hora e vocês perceberam que eu tô mais inchadinha e dei uma engordadinha”, disse a cantora, que já é mãe de um menino.

“Hoje eu vou fazer uns testes e tô com um pouquinho de medo, mas tem coisa na nossa vida que a gente tem que meter as caras e ir para cima mesmo. Tô passando aqui mesmo para deixar vocês mais tranquilos porque eu não tô aparecendo aqui muito. Não tô bem, tô com ânsia toda hora, tô vomitando toda hora, tá horrível”, disse a influenciadora.

Pouco depois, Nina confirmou suas suspeitas e revelou o resultado do teste para a revista Quem. Segundo a cantora, ela está grávida e existem grandes possibilidades do bebê ser fruto do seu rápido relacionamento com Lucas Henrique: “Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora”, disse a artista.

Nina, que assumiu um namoro com sua empresário pouco tempo após o affair com o ex-brother, ainda ironizou: “Assumi com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, disse ela, que ainda destacou as suspeitas: “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos”, contou.

“Mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, disse a cantora. Vale lembrar que na época dos rumores, Lucas se pronunciou e não confirmou o namoro, mas deu a entender que rolou algo com a cantora: "Foi bem menor do que parece ser, não é bem isso que aconteceu. Enfim, a vida está seguindo, estou solteiro”, disse à Quem.

O romance entre Lucas Buda e Nina Capelly:

Logo após o fim do Big Brother Brasil 24, Nina Capelly confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda. Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas, inclusive, que tinha tomado um método contraceptivo de emergência.

“Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte”, ela desabafou sobre o romance e até citou a ex-esposa de Lucas, Camila Moura, que colocou um ponto final no casamento após ele flertar com uma Giovanna Pitel no BBB.