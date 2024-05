Filha caçula de Pedro Scooby curte passeio com a mãe, Cintia Dicker

Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker, Aurora rouba a cena ao ser fotografada durante evento na companhia da mãe

A modelo Cintia Dicker aproveitou a tarde desta quarta-feira, 29, para curtir um passeio na companhia de sua filha, Aurora, fruto do casamento com Pedro Scooby. As duas fotografadas pelos paparazzi em um parque no Rio de Janeiro antes de entrarem em uma exposição.

Aurora esbanjou fofura ao usar um look todo rosa de inverno e posar com a mãe enquanto estava no carrinho de bebê.

Vale lembrar que Scooby tem mais três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

Aurora e Cintia Dicker - Foto: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Cintia Dicker revela detalhes da decoração do quarto da filha

Em janeiro deste ano, a atriz e modelo Cintia Dicker usou seu Instagram para exibir mais detalhes da decoração do quarto de sua filha Aurora, de um ano. Ela é fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

"Vem conhecer o quarto encantado da Aurora!", escreveu ela na legenda da publicação. O interior do cômodo é carregado por um tom neutro, com paredes, móveis e roupas de cama em tons mais claros. O ambiente ainda conta com diversas almofadas, bichos de pelúcia e desenhos de arco-íris e corações para compor a decoração.

A modelo conta que, ao entrar no quarto, a pequena Aurora teve uma reação positiva. "Acho que tá super aprovado por ela também. É um sonho isso aqui.", completa.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. "Ficou lindo, e ela parece parte da decoração, é uma boneca", disse uma internauta. "Digno de uma princesa!", ressaltou outra.

Para quem não se lembra, a bebê nasceu no final de dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento. Em entrevista para a Revista Vogue, Dicker contou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita.