Após 38 anos, Antonio Calloni anuncia saída da Globo: "Até breve"

O ator Antonio Calloni anunciou em suas redes sociais que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo, que trabalhava desde 1986

Antonio Calloni usou as redes sociais nesta última quarta-feira, 29, para comunicar aos fãs que não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo. O ator estava na emissora há 38 anos e seu primeiro trabalho foi na minissérie Anos Dourados (1986).

"Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um “bucadim”. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve", começou.

Em seguida, Calloni recordou um bordão do vilão Belarmino, personagem que interpretou na primeira fase da novela Renascer, para falar sobre o fim do seu vínculo com a emissora. "Coronel Belarmino perdeu uma carroça, dois burrinhos da melhor qualidade e o emprego. Como dizem os baianos da fronteira Lucca/Ilhéus: Avanti! Saúde, sorte, beijos, ouro, bom humor e fé para todos nós!", finalizou.

Trabalhos na Globo

Novelas - Hipertensão (1986); Bambolê (1987); O Salvador da Pátria (1989); O Dono do Mundo (1991); Olho no Olho (1993); Malhação de Verão (1996); Zazá (1997); Era Uma Vez (1998); Terra Nostra (1999); O Clone (2001); Começar de Novo (2004); Páginas da Vida (2006); Beleza Pura (2008); Caminho das Índias (2009); Escrito nas Estrelas (2010); O Astro – 2ª versão (2011); Salve Jorge (2012); Além do Horizonte (2013); O Sétimo Guardião (2018); Éramos Seis (2019) ; Além da Ilusão (2022)

Minisséries - Anos Dourados (1986); Contos de Verão (1993); Decadência (1995); Chiquinha Gonzaga (1998); Os Maias (2001); Um Só Coração (2004); JK (2006); Justiça (2016); Dois Irmãos (2017); Os Dias Eram Assim (2017); Assédio (2018)

Apaixonado, Antonio Calloni celebra 30 anos de casamento com a esposa

O casal Antonio Calloni e Ilse Rodrigues completaram bodas de Pérola! Apaixonado, o ator não perdeu a oportunidade e fez questão de renovar os votos para com a amada. Nas redes sociais, o artista compartilhou uma série de fotos ao lado da companheira para comemorar os 30 anos de união.

Antonio, abriu o coração e mostrou todo o seu romantismo ao escrever uma frase carinhosa para a esposa, com quem é casado desde 1993, e tem Pedro, filho único do casal. "30 anos com Ilse. Saúde, sorte, beijos e ouro!", se derreteu na legenda da postagem no Instagram, onde aparece em diversos momentos felizes com Ilse. Confira!