Gabriely Miranda celebra seu namoro com Endrick: 'Tem sido incrível'

Em entrevista exclusiva na CARAS Digital, Gabriely Miranda conta curiosidades sobre o namoro com o jogador de futebol Endrick e sobre sua carreira de modelo

A modelo Gabriely Miranda, de 21 anos, está apaixonada! Ela é a namorada do jogador de futebol Endrick, de 17 anos, astro do time Palmeiras, e conversou com exclusividade com o site CARAS Digital sobre o seu amor e sua carreira.

A estrela já trabalhou com diversas marcas do universo da moda e beleza como modelo e tem presença marcante nas redes sociais para mostrar detalhes sobre o seu dia a dia. Enquanto se dedica a sua ótima fase profissional, ela também vive as alegrias de um amor.

Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela contou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", contou ao site CARAS.

Então, ela ainda relembrou a decisão de assumir o romance publicamente. "Somos muito alinhados e conversamos bastante, antes de qualquer coisa. No início, nós preferimos viver isso de forma mais privada, mas depois que se tornou público resolvemos levar a situação com leveza. Não tivemos receio da repercussão, mas nós sempre estivemos conscientes sobre o que queremos deixar só entre nós e o que pode ser público. Como é a primeira vez em que a minha vida está sendo exposta, tenho aprendido a lidar com isso aos poucos", comentou.

Ao ser questionada sobre como é namorar um jogador de futebol, ela declarou: "Como qualquer relacionamento, nós torcemos muito pelo sucesso um do outro. A gente se apoia e deseja que o outro alcance muitas coisas. Uma das questões mais legais é que sou palmeirense de berço, então meu amor pelo time é gigante. Tem sido incrível torcer por ele e pelo meu time". E os elogios para o amado são muitos. "Temos uma relação de bastante respeito. Admiro casais que se apoiam e que estão disponíveis para escutar um ao outro. A gente tem construído essa relação de cumplicidade no nosso relacionamento. [...] Todos os momentos com ele são especiais! Mas comemorar o meu aniversário com ele foi incrível, assim como o Ano Novo, que passamos juntos pela primeira vez. É sempre muito divertido, porque ele me ajuda a encarar tudo de forma leve".

O lado profissional de Gabriely Miranda

Ao assumir o namoro com Endrick, Gabriely Miranda viu seu número de seguidores aumentar e contou que sabe lidar bem com a exposição. "Nos últimos meses, recebi bastante carinho. Sou muito grata por isso! Tento olhar o lado positivo de tudo e acredito que consegui focar nas pessoas que se identificam comigo. Além disso, minha família e meus amigos me ajudam a manter tudo bem equilibrado, para que eu veja as coisas com leveza. Sou uma mulher de muita fé e Deus me mostra todos os dias como enfrentar os desafios com sabedoria", afirmou ela.

Inclusive, seguir a carreira de modelo foi um grande sonho que nasceu na vida dela em sua adolescência, mas não é o único. Ela também é estudante do curso de Nutrição. "Quando era criança, as pessoas já me diziam que eu levava jeito para ser modelo. Eu mesma só pensei nisso quando comecei a fazer algumas campanhas, por volta dos meus 14 anos. Quanto mais oportunidades surgiam, mais eu pegava o gosto. Além da moda, atualmente também curso Nutrição, área que é uma das minhas paixões e que pretendo integrar ao trabalho que venho fazendo nas redes sociais", afirmou.

Em pleno início de 2024, ela tem muitos desejos pela frente. "Acabei de entrar para o casting da Mega Model Brasil, então tenho muitas expectativas para os próximos trabalhos com a agência. Esse ano, o objetivo é me dedicar 100% para projetos como modelo. Futuramente, tenho o sonho de aliar também a minha carreira com a Nutrição, porque adoro falar sobre alimentação saudável. Seria incrível assinar collabs com marcas que tenham a ver comigo", disse ela, que também pensa em se tornar influenciadora digital no futuro. "Ainda não me considero uma influenciadora digital, porque apesar de trabalhar com a minha imagem, sempre fui uma pessoa mais reservada. Tem sido legal mostrar um pouco da minha rotina como modelo. No futuro, quero investir em mais conteúdos na redes, sobre a carreira e o meu dia a dia. A ideia é que seja bem orgânico, sempre seguindo o que faz sentido para a minha vida", revelou.

Por fim, ela contou que é vaidosa e se cuidar faz parte de sua rotina. "Sou vaidosa e adoro me cuidar. Investir um tempo nos tratamentos de pele e com o corpo ajudam a minha autoestima e também tornam o meu dia a dia mais feliz e produtivo. Gosto muito de fazer skincare e amo treinar. Sempre digo que um dos meus hobbies é a academia, porque me faz muito bem. Não abro mão!", finalizou.

Veja fotos românticas do casal:

