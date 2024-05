Princesa Eugenie exibe fotos do filho caçula, Ernest, em seu aniversário de 1 ano

Princesa Eugenie explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos do filho caçula, Ernest, que completou 1 ano de vida

A princesa Eugenie explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao mostrar fotos inéditas de seu filho caçula, Ernest, que acaba de completar 1 ano de vida. Ela abriu um álbum de fotos no Instagram para mostrar momentos do herdeiro ao lado do irmão, August, de 3 anos.

“Um ano, meu querido Ernest. Feliz aniversário! Todos nós te amamos muito, principalmente o seu sorriso enorme que você dá ao mundo. Mas sempre guarde um beijo extra para a mamãe”, disse ela na legenda.

Ernest e August são frutos do casamento de Eugenie com Jack Brooksbank. A princesa é filha do príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, e Sarah Fergusson.

Vale lembrar que a princesa Eugenie é um dos poucos membros da família real a cuidarem de suas próprias contas no Instagram. Geralmente, os príncipes e princesas possuem apenas o perfil oficial da realeza e que é gerenciado por funcionários. Porém, ela é uma exceção e adora compartilhar momentos mais intimistas. “Eu faço o meu próprio Instagram e acho que é a coisa mais estressante do mundo. Fico tão nervosa. Se eu cometer um erro de ortografia, vou ter problemas? Quero que as pessoas me conheçam”, disse ela em uma entrevista recente.

View this post on Instagram A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie)

Princesa Eugenie celebra o aniversário do filho mais velho

O primeiro filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank completou dois anos em fevereiro deste ano. A princesa postou uma homenagem amorosa para o primogênito em sua página pessoal do Instagram para marcar a data.

"Feliz segundo aniversário para o nosso menino Augie.. você é a maior alegria do nosso mundo", escreveu a princesa "Continue dançando e sorrindo meu anjo. Xx ", finalizou a legenda.

No post, ela compartilhou imagens adoráveis ​​de seu filho correndo por um caminho em um parque, rindo, sorrindo e dançando.