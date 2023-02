Princesa Eugenie comemora aniversário de 2 anos com série de fotos inéditas

A princesa Eugenie escreveu uma homenagem para August, que logo virará irmão mais velho

O filho da princesa Eugenie (32), August, está ficando mais velho! O primeiro filho de Eugenie e Jack Brooksbank (36) completou dois anos na quinta-feira, 9, a princesa postou uma homenagem amorosa para o primogênito em sua página pessoal do Instagram para marcar a data.

"Feliz segundo aniversário para o nosso menino Augie.. você é a maior alegria do nosso mundo", escreveu a princesa "Continue dançando e sorrindo meu anjo. Xx ", finalizou a legenda.

No post, ela compartilhou imagens adoráveis ​​de seu filho correndo por um caminho em um parque, rindo, sorrindo e dançando.

A princesa também compartilhou em seu story uma série de vídeos do pequeno se divertindo em uma poça de água e em um portão para se despedir de seu pai.

"Diga, 'Eu te amo, papai!'" Eugenie o treinou por trás da câmera. A homenagem encerrou com duas fotos de um passeio ao ar livre, onde Jack andou de mãos dadas com August, seguido por Eugenie no mesmo local com o filho.

"Feliz Aniversário Augie", escreveu ela na foto.

O aniversário do primogênito da princesa acontece duas semanas depois que o Palácio de Buckingham anunciou a feliz notícia de que a princesa Eugenie está grávida de seu segundo filho.

"A princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que estão esperando seu segundo filho neste verão", disseram os cortesãos em um comunicado em 24 de janeiro. "A família está encantada e August está ansioso para ser um irmão mais velho. "

A princesa Eugenie também fez uma postagem em sua página do Instagram , compartilhando uma foto de August beijando sua barriga e envolvendo suas pernas com os braços.

"Estamos muito animados em compartilhar que haverá uma nova adição à nossa família neste verão", escreveu

O segundo filho da princesa Eugenie e Jack será o 13º na linha de sucessão ao trono britânico, logo após August.