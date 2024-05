Bil Araújo fala sobre carreira de ator e vida amorosa: "Um passo de cada vez"

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, Bil Araújo falou sobre trabalhar com o ator Humberto Martins e sobre seu namoro com Adriana Yanca

Bil Araújo está vivendo uma fase de muitas realizações em sua vida pessoal e profissional. O modelo e influenciador digital fez recentemente sua estreia como ator, além disso, também assumiu publicamente seu relacionamento com a cirurgiã dentista Adriana Yanca.

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, o famoso falou sobre ter atuado ao lado de Humberto Martins, um dos grandes nomes da dramaturgia, e revelou um conselho que recebeu do veterano durante as gravações do filme Julieta e Romeu, Um Sonho Carioca, da Amazon Prime. Ele também deu detalhes sobre seu namoro, falou sobre os cuidados que tem com o corpo e também sobre ter participado de três realities.

O ex-BBB começou falando sobre seu trabalho como ator. "Minha estreia e ainda com um filme na Amazon. Umas das coisas que jamais imaginaria, e principalmente com um ator renomado como Humberto Martins. Experiência gigantesca, principalmente com quem entende. Estrear com ele foi um aprendizado gigantesco dentro do cenário. Ele é uma das poucas pessoas que pensei que ia ser difícil de gravar, mas o cara da aula de sabedoria sobre gravações", afirmou ele.

Bil também contou qual foi o maior desafio que encarou durante as gravações. "Decorar texto (risos). E colocar os sentimentos em cada cena. Tudo era novo pra mim, por mais que estamos estudando teatro, mesmo assim dá um frio na barriga. No começo tudo é uma surpresa, depois ficamos mais a vontade e conseguimos chegar onde queremos", ressaltou.

No filme, o influenciador digital interpreta Saldanha e ele deu alguns detalhes sobre o personagem. "Eu sou o segurança do Humberto Martins, no caso, o segurança "vilão". Não posso deixar de forma alguma o Romeu se aproximar da filha do Humberto. Tem muito romance no filme, já dei spoiler. Com isso eu sou o cara que vou acabar tentando não deixar isso acontecer", revelou.

E além da oportunidade de contracenar com Humberto Martins, Bil ainda recebeu um conselho importante do ator para se sair bem no seu primeiro trabalho. "'Tenha calma e imagine a cena do seu personagem'" , disse o veterano para ele. "Uma das coisas é que você tem que tentar se encaixar para enfrentar seu personagem. Se trata de um filme, e imaginar isso ao lado de uma figura tão grande no cinema não é fácil", confessou.

E após a experiência com o filme, Bil também foi convidado para fazer uma peça. "Temos uma peça no Rio de Janeiro, que pretendo também participar. Surgiu mais um convite, mas com isso estamos estudando e se preparando cada vez mais", garantiu.

Experiências em realities

Se tem uma coisa que Bil entende é de reality show. Após ficar conhecido por participar do BBB 21, da Globo, ele aceitou o convite da emissora para fazer parte do elenco de No Limite. Depois, também participou de A Fazenda 13, da Record TV. Ao aceitar os desafios, ele não pensou sobre a possibilidade de ser cancelado na internet.

"Não precisa de um reality para ser cancelado. Ser cancelado hoje, na minha opinião, é uma coisa que um reality pode impulsionar, mas infelizmente, o cancelamento é algo muito seletivo hoje em dia", opinou.

Ele também analisou suas participações nos realities. "Eu entrei para ser eu mesmo lá dentro. Fui o mesmo nos três, porém com maturidade diferente em cada um, sabendo jogar, como tem que jogar. Nos dois primeiros que participei não deu muito certo, no último já fui de primeiro eliminado para segundo lugar", relembrou ele.

Bil também falou sobre algumas reclamações dos ex-participantes do BBB 24 em relação à falta de oportunidade após o programa. "Graças a Deus eu já saí fazendo o prêmio do BBB. Fiz muita publicidade e faço até hoje. Eu entendo que são dias e anos diferentes... Quando saímos do reality, saímos com uma audiência e um hype enorme. Saber monetizar sua audiência com algum produto nosso mesmo e não esperar nada de terceiros, acho que seria mais viável. Por mais que as publicidades sejam importantes, quando você aprende a vender o seu próprio peixe, as publicidades vão acontecer naturalmente, mas pra isso é tudo um ciclo, posicionamento, autoridade, conteúdos e etc. Tudo isso é um ciclo", afirmou.

Cuidados com o corpo

Bil faz bastante sucesso na internet por sua aparência e boa forma, e após ficar famoso, precisou lidar com o assédio dos fãs. "Isso é uma coisa legal, recebo muitos elogios. Mas eu sou um cara que sempre me cuido pra estar bem comigo mesmo. Sou bem vaidoso e receber elogios de quem gosta da gente é sempre bom", afirmou ele.

E o influenciador ainda revelou como mantêm o corpo sarado. "Penso sempre na minha saúde em primeiro lugar, sempre me atento a tudo que faço. Gosto de me cuidar, atividade física é uma rotina e não uma obrigação, isso me fez crê que cada vez mais somos dependentes. Se você não se cuida, a vida pode te surpreender. Minha alimentação é o mais saudável possível, mas eu não deixo de comer algo a mais quando tenho vontade", disse ele, revelando que gosta bastante de chocolate amargo.

Vida amorosa

Recentemente, Bil assumiu seu relacionamento com Adriana Yanca e ele deu detalhes sobre o começo do namoro. "Nos conhecemos no Rio de Janeiro, eu estava gravando o filme. De repente, uma simples mensagem dela, conheci a mulher da minha vida. Completamos agora 8 meses juntos", contou.

O ex-BBB confessou que teve um pouco de receio de expôr a relação na internet, principalmente porque a namorada é mais discreta. "Tive um pouco, isso é normal. Muita gente contra e mais gente a favor. As coisas na internet andam muito tóxicas, as pessoas querem mandar no seu relacionamento e só por ela te seguir, se põem no direito de mandar em algo na vida pessoal, mas isso não ligamos. Ela é uma pessoa low-profile, expliquei muita coisa para ela a partir do momento que isso se tornaria público."

Por fim, Bil revelou se tem planos de casar e ter filhos. "Um passo de cada vez, primeiro trabalhamos sobre nosso relacionamento, depois pensamos algo mais profundo, como casar ou ter filhos. Isso é uma construção. Mas eu penso, sim, já estou com 32 anos. A construção já passou da hora. Eu não me cobro quanto a isso, as cosias tem que acontecer no tempo certo e no tempo de Deus, e como Ele quiser", completou.