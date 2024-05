Causa da morte do filho de ex-CEO do YouTube é revelada

A ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki, está de luto pela morte do filho de 19 anos e a causa da morte do rapaz se tornou pública

A ex-CEO do YouTube, Susan Wojcicki, enfrenta a dor do luto após a morte do filho, Marco Troper, de apenas 19 anos. O rapaz foi encontrado morto no quarto da universidade em fevereiro deste ano. Agora, a causa da morte se tornou pública.

De acordo com a revista People, o rapaz faleceu em decorrência de uma “combinação de toxicidade aguda de drogas”. Ele teve uma overdose acidente de altas concentrações de remédios e substâncias ilícitas.

“Os níveis de alprazolam e cocaína encontrados no sangue dele são altos o suficiente para causar morte”, disse um informante.

O rapaz foi encontrado inconsciente em seu quarto no dia 13 de fevereiro de 2024 na Universidade de Berkeley. A polícia foi chamada às 16h23, mas a morte dele foi declarada ainda no local.

Homenagem da avó do filho da ex-CEO

Mãe de Susan Wojcicki, Esther Wójcicki prestou uma homenagem para o neto morto durante uma entrevista depois do ocorrido. Na época, ela contou que o rapaz era um gênio da matemática e tinha uma boa convivência na universidade.

“Ele era tudo o que você poderia desejar em um filho e um neto. Ele estava destinado a fazer a diferença. É de partir o coração. Marco era um ser humano gentil, amoroso, inteligente, divertido e lindo. Ele estava apenas começando o segundo semestre do seu primeiro ano na Berkeley, com especialização em matemática, e estava adorando. A vida de Marco foi muito curta. E estamso todos arrasados, pensando em todas as oportunidades e experiências que ele teve e que sentiremos falta. Marco, todos nós te amamos e sentiremos sua falta, mas do que jamais imaginaria”, afirmou ela.