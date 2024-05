Maíra Cardi revela propósito em voltar para a internet: "É sobre valores”

Em entrevista recente, Maíra Cardi refletiu sobre sua volta à internet e confessou forma de enxergar as críticas que recebe

De volta às redes sociais após 6 meses afastada, Maíra Cardi confessou à Quem como enxerga seu retorno na internet, ressaltando que não foi por dinheiro. A esposa de Thiago Nigro ainda relatou que, se quisesse, não precisaria mais trabalhar.

“Tudo que não dá sequência ao ciclo da vida, morre! Logo entendi que voltar, falar sobre Deus e entregar saúde através do dom que Deus me deu não era mais opcional”, disse ela ao veículo.

Na sequência, Maíra ressaltou que mesmo com um número grande de seguidores, não visou o dinheiro com sua volta. “Eu poderia não trabalhar nunca mais, financeiramente eu e meu marido estamos garantidos, mas não é sobre liberdade financeira, é sobre valores”.

A coach de estilo de vida também mencionou que não acompanha memes nem críticas sobre si na internet, preferindo enxergar tudo sob uma perspectiva espiritual. Ela acredita que sua missão como influenciadora é algo confiado a ela por Deus.

Maíra Cardi se irrita com cobranças após retorno à web

Após ter passado sete meses afastada das redes sociais, Maíra Cardi retornou, mas não gostou do que encontrou. No último domingo, 5, a influenciadora digital desabafou sobre as cobranças de seus seguidores. Ela foi questionada sobre alguns de seus conselhos polêmicos e também por não se pronunciar sobre a situação no Sul do Brasil.

Por meio dos stories do Instagram, Maíra relatou que estava sendo criticada por três motivos: primeiro, por aconselhar uma seguidora a persistir em um casamento infeliz; segundo, por não ter se posicionado sobre a tragédia na região sul do país; e por fim, por ‘cortar’ mão do marido em uma foto e escolher uma música de um cantor cancelado para o fundo.

“Têm algumas pessoas já revoltadas com isso. 'Ai, que absurdo'. 'Não dá certo, tem que separar, tem que ser feliz', 'Não concordo, absurdo você como influenciadora incentivar uma pessoa a ficar num casamento ruim'. Não foi isso que eu falei. Muito pelo contrário, eu falei que você tem que lutar para ele ficar bom”, Maíra iniciou o desabafo.

A influenciadora ainda apontou que acumulou críticas por compartilhar uma música de um "cara se envolveu em polêmicas": "Só gostei da música, não sei o que ele fez, se fez, só gostei. Eu posso?", ela disparou. "Resumindo: não importa o que a gente fale ou faça, vai para a direita ou para a esquerda, está assustador, faça tá assustador”, completou.

“Até para ouvir uma música tem que puxar a capivara do compositor para ver se ele tem lastros. Queria só ouvir a música, não queria pesquisar tanto assim”, disse Maíra, que por fim, se pronunciou sobre a tragédia no sul. Em resposta às críticas, a influenciadora revelou que ela e o marido fizeram uma doação de R$ 70 mil, por meio de Whindersson Nunes.

Maíra apontou que não expôs a doação porque ‘prefere fazer do que falar’. Inclusive, ela contou que recebeu críticas por colaborar com o projeto de doações do humorista: “Resolvi fazer por ele porque confio. Tá muito difícil de agradar, de verdade. Primeiro que a gente é ser humano, não é máquina. Depois que, enfim, vamos orar. Eu vou orar”, finalizou.