João Lee, filho de Rita Lee, lamenta um ano da morte da cantora

João Lee, um dos filhos de Rita Lee, lamentou em suas redes sociais o um ano da morte da mãe, nesta quarta-feira, 08. A cantora, lenda do rock brasileiro, morreu aos 75 anos após passar pelo tratamento contra um câncer de pulmão.

"Eu já sabia que hoje seria um dia difícil. Desde ontem, me sentia diferente, mais para baixo. Veio me visitar uma tristeza que há tempos não vinha. Faz parte. Ainda é tudo recente e esse dia traz de volta lembranças difíceis. Mas, sei que vai passar. Já está passando", começou João.

"Nesses 12 meses, uma das coisas mais difíceis foi lidar com a constatação de que nada que eu possa fazer e nada no universo é capaz de mudar o que aconteceu e trazer quem amamos de volta. Leva tempo, dói, mas acabamos entendendo a necessidade de aceitar o que não podemos mudar e mudar o que não podemos aceitar. São coisas da vida", continuou ele.

João ainda aproveitou a publicação para mandar um recado para a mãe: "Mãe, hoje faz um ano sem você. A saudade só aumenta. Continuo cumprindo as promessas que te fiz. Juro para você que tô legal. O que tem me feito bem é levar adiante todos aqueles projetos que vinhamos discutindo nos últimos anos. Tem muitas coisas boas por vir. Acho que vamos conseguir realizar um dos maiores sonhos que os seus fãs têm. Venha me visitar num sonho que te conto tudo. Te amo para sempre", declarou.

Nos comentarios os fãs da artista lamentaram a perda mais uma vez: “Um abraço forte em você e tem toda sua família, João! Sempre seguiremos por aqui por vocês, sem exceção”, escreveu uma, “Obrigada por se empenhar tanto em realizar os sonhos dos fãs da sua mãe, mesmo enfrentando tamanha dor. Você sempre foi um querido”, comentou outra seguidora, “Meu abraço carinhoso. Chorei e choro a partida da sua mãe. Amor de nós todos brasileiros”, relembrou um terceiro.

Rita Lee morreu aos 75 anos em maio de 2023 após passar pelo tratamento contra um câncer de pulmão, com o qual foi diagnosticada em 2021.

