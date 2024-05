Viúvo de Rita Lee faz homenagem emocionante um ano após a morte da cantora

Roberto de Carvalho resgatou uma foto antiga com a esposa, Rita Lee, e lamentou o primeiro ano de morte da artista: 'Vontade de partir'

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante na madrugada desta quarta-feira, 8, data em que completa o primeiro ano de morte da artista. Através de seu perfil oficial no Instagram, ele publicou uma foto antiga ao lado da companheira e lamentou a falta que sente da esposa.

"Sangra meu coração e depois, por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", escreveu Roberto na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e fãs de Rita Lee deixaram mensagens carinhosas ao músico, desejando muita força ao artista. "Saudade é o amor que fica Roberto, ela vai estar sempre junto de você", disse uma internauta.

"Rita quer te ver em paz. Escreve uma música pra ela! Ela está ao seu lado, mas em outro plano. Paz e fé", falou outra. "O casal mais apaixonado do Brasil! Um amor LINDO desses rompe as barreiras de tempo e espaço. Muita força, Roberto", comentou uma terceira.

Rita Lee faleceu em sua casa em maio de 2023, aos 75 anos de idade, após passar por um tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Viúvo de Rita Lee tem encontro emocionante com Mel Lisboa

Viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), Roberto de Carvalho participou de uma gravação especial para o programa Fantástico, da Globo. Ele acompanhou um ensaio e uma apresentação do espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, no qual a atriz Mel Lisboa interpreta a cantora.

O artista ficou comovido ao ver a história de sua esposa nos palcos novamente. Inclusive, ele resgatou memórias ao ver a interpretação da música Mania de Você no espetáculo. "É fantástico porque me leva pra aquele momento como se eu estivesse olhando por um caleidoscópio, um buraco de fechadura que atravessa o tempo. Me projeta num tempo em que tudo isso está acontecendo. E aí é uma situação voyeurística, mas é também uma situação de recordação, tudo aquilo que aconteceu no passado, projetado no presente. E esse presente é o futuro reciclado. A coisa toda é um aprimoramento do discurso, na medida em que eu estou vendo nós dois fisicamente, como nós éramos na época em que tudo isso aconteceu pela primeira vez", disse ele à reportagem.

O musical é roteirizado por Guilherme Samora e Rita Lee durante a pandemia e antes da morte dela em 2023. Na época, a cantora foi quem teve a ideia de que a atriz Mel Lisboa deveria trocar a peruca no palco. O espetáculo é inspirado no livro escrito por Rita Lee e lançado em 2016 e estreia no dia 26 de abril no Teatro Porto, em São Paulo.