Luto! Rita Lee lutou contra o câncer em seus últimos anos de vida

Rita Lee foi diagnosticada com câncer em 2021 e faleceu na noite de segunda-feira, 8, em sua casa

A cantora Rita Lee faleceu aos 75 anos de idade na noite de segunda-feira, 8, em sua casa na cidade de São Paulo. A estrela lutou contra o câncer no pulmão nos últimos anos de sua vida.

A artista foi diagnosticada com o tumor em maio de 2021 e iniciou o tratamento com imunoterapia e radioterapia. Mesmo com a doença, ela não deixou de trabalhar e chegou a lançar o hit Changes, que é uma parceria dela com o marido, Roberto de Carvalho, e o produtor Gui Boratto.

O filho dela Beto Lee chegou a dizer que a mãe já estava curada do câncer em 2022 e ela entrou na fase de remissão da doença. “A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'”, disse ele na época.

Em fevereiro deste ano, Rita Lee voltou a ser internada em um hospital de São Paulo e o marido dela informou que era apenas acompanhamento médico.

A morte de Rita Lee

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a mensagem.