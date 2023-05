Morre aos 75 anos a cantora Rita Lee após longa batalha contra o câncer

Morre aos 75 anos a cantora Rita Lee; ela estava em casa ao lado da família

Rita Lee, ícone da música no Brasil, morreu nesta terça-feira (9). Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, a cantora enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família anunciou a morte da cantora e comoveu os fãs. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a mensagem.

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Fãs de todo o Brasil poderão se despedir da cantora, ícone do rock brasileiro. BATALHA ÁRDUA

Em fevereiro de 2023, Rita Lee esteve internada pela última vez, quando teve alta e foi para casa ao lado da família. Na época, ela chegou a anunciar o lançamento de uma nova autobiografia, o que deixou os fãs animados com a novidade.

Rita Lee descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo em maio de 2021 e compartilhou o diagnóstico de câncer publicamente na sua conta do Instagram. "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", escreveu a equipe que cuida da conta da cantora. "Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", dizia o post.

Em abril de 2022, uma boa notícia: na época, o filho de Rita Lee anunciou que a cantora havia vencido o câncer . "A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'", disse Beto Lee (45) em uma publicação. Com inúmeros famosos celebrando a cura da cantora nas redes sociais, como Ney Matogrosso (81), Gilberto Gil (80) e Carolina Dieckmann (44), o alívio se espalhou entre os fãs, mas não durou muito tempo.

DIAGNÓSTICO

Posteriormente, o termo do diagnóstico da cantora foi confirmado para remissão, que significa que nenhuma célula cancerígena foi detectada nos últimos exames. Porém, o termo não garante que o câncer desapareceu e não pode voltar.

Em um de seus últimos depoimentos sobre a esposa, Roberto de Carvalho (70) exaltou a força da cantora. "Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos".