Ana Hickmann e Edu Guedes surgem juntos após assumirem o namoro

É oficial! Ana Hickmann e Edu Guedes estão namorado e mostram as primeiras fotos juntinhos para revelarem a fase apaixonados

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes estão namorando! Na manhã desta terça-feira, 12, eles assumiram o romance oficialmente por meio da assessoria de imprensa deles e também aproveitaram para declarar o amor nas redes sociais.

Em um post, a loira mostrou as primeiras fotos dos dois juntos e até de um beijo durante momentos românticos desde que iniciaram a relação. Na legenda, ela falou sobre o desejo de dar uma nova chance ao amor após enfrentar a separação do ex-marido, o empresário Alexandre Correa.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela.

Atualmente, Ana Hickmann enfrenta o processo de divórcio do ex-marido, de quem se separou em novembro de 2023. Os dois tiveram um filho juntos. Por sua vez, Edu Guedes está solteiro desde o fim do namoro com Jaque Ciocci. Ele é pai de uma adolescente, fruto de relacionamento anterior.

O romance de Ana Hickmann e Edu Guedes

Os rumores sobre o romance de Ana Hickmann e Edu Guedes começou ainda no final de 2023, quando eles foram vistos juntos em uma viagem com as famílias. Porém, os dois negaram e afirmaram que eram apenas amigos.

Porém, a proximidade deles ao longo dos últimos meses aqueceu os rumores de que eles poderiam engatar um romance em breve. Isso porque eles eram vistos na casa dela e também fizeram outra viagem juntos.

Em uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Hickmann negou os boatos de que teria traído o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, com Edu Guedes. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca. Se eu já fui traída, eu já não sei. Eu estou solteira, por enquanto. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa o povo não saberia? Eu não posso nem pegar uma carona de jet ski e o povo já está falando. Não, não teve traição. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Essa história não colou porque não é verdade”, afirmou ela.

Inclusive, na época, ela contou que estava solteira e que iria revelar quando engatasse um novo romance. "É gatinho. Estou vendo essa comoção toda. Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto, pode deixar. Mais do que nunca, eu quero resolver os problemas que eu tenho. A única coisa que eu quero agora se chama felicidade. O resto a gente resolve depois”, declarou ela, que ainda falou da proximidade com Edu Guedes. "Somos amigos há 20 anos. Trabalhamos juntos e nasceu uma grande amizade. O que aconteceu comigo foi mais um momento em que a amizade nos trouxe de volta, não só o Edu, como o Britto e outras pessoas”, afirmou.