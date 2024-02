Ana Hickmann abre o jogo: ‘Falar que eu traí? Nunca!’

Em desabafo sincero, Ana Hickmann revela qual é o seu status de relacionamento, comenta sobre Edu Guedes e sua vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu ao abrir o coração em uma entrevista no podcast Inteligência Ltda nesta quinta-feira, 1º. A estrela falou sobre a sua vida após a separação de Alexandre Correa, os rumores de que teria traído e também sobre a amizade com Edu Guedes.

A artista contou que nunca traiu. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca. Se eu já fui traída, eu já não sei. Eu estou solteira, por enquanto. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa o povo não saberia? Eu não posso nem pegar uma carona de jet ski e o povo já está falando. Não, não teve traição. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Essa história não colou porque não é verdade”, afirmou ela.

Então, Hickmann contou que está solteira e não pretende engatar um romance agora. "Estou solteira. É gatinho. Estou vendo essa comoção toda. Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto, pode deixar. Mais do que nunca, eu quero resolver os problemas que eu tenho. A única coisa que eu quero agora se chama felicidade. O resto a gente resolve depois”, declarou.

Logo depois, ela destacou que é amiga de Edu Guedes há muitos anos e que não tiveram um affair. "Somos amigos há 20 anos. Trabalhamos juntos e nasceu uma grande amizade. O que aconteceu comigo foi mais um momento em que a amizade nos trouxe de volta, não só o Edu, como o Britto e outras pessoas”, afirmou.

Por fim, Ana comentou sobre sua vida após a separação e a acusação de agressão contra o ex-marido. "Sabe quando todo mundo ao seu redor fala: é o jeito dele, é assim mesmo, vocês vão superar isso. Eu sempre quis uma família, eu sempre quis ter aquilo que eu não tive quando era mais jovem. Não é do jeito que a gente quer sempre, mas também não significa que a gente não pode tentar de novo. A vida passa por mudanças, transformações, eu sou prova difícil. Tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida? Com certeza. Mas eu vou continuar vivendo e buscando felicidade. Se não tiver felicidade, do que vale o resto? Do que vale uma casa, uma empresa, uma marca. A felicidade não está em um objeto caro, ela pode estar em um pote de jujuba, num abraço, no sorriso do filho, são nas pequenas coisas. Falta tudo, principalmente a verdade”, afirmou.

Ela ainda falou sobre a repercussão de todos os detalhes de sua vida após a decisão de se separar. "A minha vida está na boca do povo há muito tempo. Eu sempre mostrei a minha vida, mas sempre mostrei o que eu queria que as pessoas vissem. Eu sempre respeitei as pessoas que estavam ao meu redor e sempre respeitei o meu filho, que é a coisa mias importante da minha vida. Quando tudo aconteceu e eu tive a minha vida exposta da forma que foi, não era o que eu tinha planejado. Mas, ao mesmo tempo, a atitude que eu tomei, primeiro foi uma autodefesa sim, afinal foi necessário, eu fui agredida, eu tive que pedir ajuda policial, depois ir até a delegacia, até o hospital, é uma das piores sensações do mundo, você se sente humilhada, envergonhada. É muito difícil você ter a coragem. Passar por isso, eu nunca imaginei. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que não podia voltar atrás. Eu não podia dizer que não tinha acontecido, e também não ia fazer isso. A minha vida virou de ponta cabeça, virou um circo. Ao mesmo tempo, eu descobri uma coisa que é triste, mas eu também fui acolhida, o que aconteceu comigo não é uma exceção, acontece muito. Eu não queria essa exposição”, declarou.

Por fim, ela refletiu: "Eu sei que esse problema não vai passar tão rápido. Bem que eu gostaria de assinar logo o divórcio, mas junto com isso vieram tantas outras coisas”.

Declaração forte de Alexandre Correa

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido de Ana Hickmann, foi entrevistado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, e deu uma declaração forte. Na conversa, ele comparou a atual fase de sua vida com a época em que lutou contra o câncer há alguns anos.

"Eu quase fui [morreu]. Eu enfrentei 37 sessões de rádio, 8 de quimio e um fígado perfurado no final do tratamento. Eu vi a morte de perto, passei por duas cirurgias, perdi 30 quilos. A maior lição que um câncer dá para o homem é que ensina a você que o pior pode acontecer. E, graças a Deus, eu passei por um câncer pra suportar toda essa injustiça que tô passando. Porque o que eu estou passando é pior do que um câncer", disse ele à colunista.

Vale lembrar que Alexandre Correa foi diagnosticado com um câncer no pescoço em novembro de 2020. Na época, ele fez uma cirurgia para remover o tumor e passou por tratamento de quimioterapia e radioterapia. Alguns meses depois, ele anunciou que estava curado da doença.