Ex-marido de Ana Hickmann faz declaração forte: ‘Pior que um câncer’

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, Alexandre Correa surpreende ao comparar a fase atual de sua vida com o tratamento contra o câncer

O empresário Alexandre Correa, que é o ex-marido de Ana Hickmann, foi entrevistado pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, e deu uma declaração forte. Na conversa, ele comparou a atual fase de sua vida com a época em que lutou contra o câncer há alguns anos.

"Eu quase fui [morreu]. Eu enfrentei 37 sessões de rádio, 8 de quimio e um fígado perfurado no final do tratamento. Eu vi a morte de perto, passei por duas cirurgias, perdi 30 quilos. A maior lição que um câncer dá para o homem é que ensina a você que o pior pode acontecer. E, graças a Deus, eu passei por um câncer pra suportar toda essa injustiça que tô passando. Porque o que eu estou passando é pior do que um câncer", disse ele à colunista.

Vale lembrar que Alexandre Correa foi diagnosticado com um câncer no pescoço em novembro de 2020. Na época, ele fez uma cirurgia para remover o tumor e passou por tratamento de quimioterapia e radioterapia. Alguns meses depois, ele anunciou que estava curado da doença.

Divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa continua correndo na justiça após eles terem se separado em novembro de 2023. Porém, um novo capítulo tomou conta das manchetes nesta quarta-feira, 17. De acordo com o colunista Leo Dias, ele entrou com um pedido para acelerar o processo. Porém, a equipe da comunicadora rebateu.

O colunista Leo Dias informou que a equipe de Alexandre Correa solicitou que as medidas legais para o divórcio e a partilha dos bens do ex-casal sejam tomadas de imediato. Isso porque ele viu a circulação de boatos de que Ana Hickmann poderia estar em um novo affair.

Por sua vez, a equipe da assessoria de imprensa de Ana Hickmann informou por meio de nota oficial, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que as medidas para o divórcio foram tomadas pela apresentadora ainda em novembro de 2023. Eles ainda declararam que Correa estaria tentando “tumultuar os processos e desgastar a imagem da apresentadora”.

Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023 após ela acusá-lo de agressão. Desde então, ele saiu da casa do ex-casal e ela entrou com o pedido de divórcio. O filho deles ficou morando com a mãe e faz visitas ao pai.