Ana Hickmann e Alexandre Correa: a última novidade no divórcio deles

Alexandre Correa entra com pedido para acelerar o divórcio. E a equipe de Ana Hickmann se pronuncia sobre o assunto

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa continua correndo na justiça após eles terem se separado em novembro de 2023. Porém, um novo capítulo tomou conta das manchetes nesta quarta-feira, 17. De acordo com o colunista Leo Dias, ele entrou com um pedido para acelerar o processo. Porém, a equipe da comunicadora rebateu.

O colunista Leo Dias informou que a equipe de Alexandre Correa solicitou que as medidas legais para o divórcio e a partilha dos bens do ex-casal sejam tomadas de imediato. Isso porque ele viu a circulação de boatos de que Ana Hickmann poderia estar em um novo affair.

Por sua vez, a equipe da assessoria de imprensa de Ana Hickmann informou por meio de nota oficial, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que as medidas para o divórcio foram tomadas pela apresentadora ainda em novembro de 2023. Eles ainda declararam que Correa estaria tentando “tumultuar os processos e desgastar a imagem da apresentadora”.

Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023 após ela acusá-lo de agressão. Desde então, ele saiu da casa do ex-casal e ela entrou com o pedido de divórcio. O filho deles ficou morando com a mãe e faz visitas ao pai.

Ana Hickmann negou rumores de affair

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes. Os rumores começaram a circular na internet nesta semana e diziam que eles estariam se conhecendo melhor. Porém, a equipe da comunicadora desmentiu os rumores.

De acordo com a assessoria de imprensa, Ana e Edu se encontraram em um resort no final do ano por uma coincidência. "Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da loira ao site Gshow.

Por sua vez, Edu Guedes também confirmou que os dois são apenas amigos. “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, afirmou ele ao site Quem.