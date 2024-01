Edu Guedes rompe o silêncio após rumores envolvendo Ana Hickmann

Edu Guedes e Ana Hickmann são alvos de rumores de que estaria vivendo um affair. Porém, ela negou e ele também se pronunciou

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a apresentadora Ana Hickmann. Os boatos circularam na internet nesta semana, mas ela já negou.

Agora, ele também confirmou que os dois são apenas amigos. “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, afirmou ele ao site Quem.

Na segunda-feira, 15, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann também se pronunciou sobre o assunto."Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da loira ao site Gshow.

Vale lembrar que Ana Hickmann está em processo de divórcio. Ela se separou do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em novembro de 2023, após ela acusá-lo de agressão na mansão da família no interior de São Paulo. Atualmente, a apresentadora está no elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV.

Equipe de Ana Hickmann fala sobre visitas de Alexandre ao filho

A equipe da apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre um apelo que o empresário Alexandre Correa, ex-marido da comunicadora, fez sobre as visitas ao filho. Há poucos dias, ele contou que não teria mais visto o filho e pediu a execução de uma decisão judicial para que pudesse encontrar o herdeiro, que vive com a mãe desde que o ex-casal se separou. Porém, a equipe de Ana rebateu.

Em uma nota oficial enviada nesta segunda-feira, 8, os representantes de Hickmann informaram sobre a visitação do pai ao filho e também sobre as férias que vão passar juntos. "Registros do dia 03/01/2024, mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes. O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração", informaram.

E completaram: "Isso demonstra, mais uma vez, a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações. Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. A determinação de férias terá início nessa terça-feira (9), conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: 1ª visita: 11/12 / 2ª visita: 18/12 / 3ª visita: 26/12 / 4ª visita: 03/01".