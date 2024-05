Davi revela valor arrecadado ao RS após ser criticado por divulgar pix: ‘Nota fiscal’

Viajando para apoiar o Rio Grande do Sul, Davi mostra valor arrecadado e promete prestar contas em resposta às críticas por divulgar pix pessoal

Nesta quarta-feira, dia 8, Davi Brito, campeão do BBB 24, partiu rumo ao Rio Grande do Sul ajudar as vítimas das enchentes. Antes de embarcar, ele não apenas divulgou sua campanha de arrecadação, mas também garantiu aos seguidores que prestaria contas, como uma resposta às críticas recebidas por utilizar seu Pix pessoal para receber doações.

Para aqueles que não acompanharam, Davi anunciou que viajaria para ajudar os gaúchos e solicitou o apoio de seus mais de nove milhões de seguidores para arrecadar fundos. Inicialmente, o baiano explicou apenas que estava se deslocando para o estado para prestar auxílio aos necessitados, sem entrar em detalhes sobre a destinação das doações.

Posteriormente, o ex-motorista de aplicativo divulgou um Pix em seu nome e recebeu críticas nas redes sociais. Na rede social X, o antigo Twitter, seguidores deixaram comentários orientando o campeão: “Não pode simplesmente jogar o pix para galera doar e pronto. Tem que ter prestação de contas e direcionamento desses valores”, disse uma fã.

Por isso, diretamente do avião, Davi compartilhou o montante arrecadado e revelou o destino das doações. Até o momento, já foram recebidos R$ 35.471,72 em sua conta, e ele explicou sua intenção de comprar água mineral para as regiões afetadas: "Vamos Brasil, eu conto com vocês. Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul", escreveu.

Na sequência, Davi continuou a pedir apoio: “O máximo que puder, vamos para cima. Vamos ajudar quem precisar. Logo logo estarei postando tudo comprando as águas tudo direitinho com nota fiscal”, prometeu o campeão do reality show. Vale lembrar que ele não foi o único participante do programa a iniciar uma campanha para ajudar as vítimas.

Através de seu perfil no Instagram, Matteus, que é natural de Alegrete, liderou uma intensa campanha de doações para o Rio Grande do Sul. A vaquinha organizada pelo ex-participante do Big Brother Brasil 24 arrecadou impressionantes R$50 milhões, contando com a colaboração de outras celebridades, como Davi, e também de seus seguidores.

As ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan estão no Rio Grande do Sul como voluntárias no resgate de pessoas nas enchentes. As três se colocaram à disposição como médicas em um hospital na cidade de Canoas e agora estão pedindo ajuda para cuidar dos pacientes que estão chegando para seus cuidados; confira o relato.