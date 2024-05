Ana Castela rebate comentário maldoso após mostrar doação para o RS

Ana Castela responde seguidor que a criticou sobre doação para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A cantora Ana Castela faz parte do time de celebridades que está empenhado em ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com isso, ela reuniu seus amigos e começou a comprar doações para serem enviadas para as cidades no sul do Brasil. Porém, ela alvo de comentários maldosos.

Tudo começou quando Ana mostrou uma foto ao lado de parte das doações que já comprou e foi criticada pela quantidade de itens. Porém, ela afirmou que era apenas a primeira compra que fez e era a quantidade que cabia em sua caminhonete. Agora, ela e seus amigos vão comprar ainda mais itens.

Ao ver a crítica nas redes sociais, ela se defendeu no Instagram. “Leiam legendas antes de falarem algo. Se ajuda, reclamam; se não ajuda, reclamam… Cansei de povo chato que não faz nada por ninguém a não ser infernizar a vida do outro. Foi o que coube em um carro. Por isso que eu nunca posto nada! Existem pessoas ruins demais”, disse ela.

E completou: "Tem coisa que me irrita tanto que eu não posso falar o que eu penso aqui no Instagram ou ele me bane. Então eu vou ficar quieta e continuem ajudando o RS”.

Gustavo Mioto fala do namoro com Ana Castela

Neste final de semana, Gustavo Mioto e Ana Castela confirmar que estão juntos novamente. Eles reataram o namoro após poucos meses separados e deixaram os fãs eufóricos. Porém, o cantor contou que eles pretendem manter o romance longe dos holofotes.

Em uma conversa com o site G1, ele falou sobre a importância da privacidade em um relacionamento amoroso para que os dois possam se conhecer do jeito correto.

"Você sabe, basicamente, a profissão de vocês [jornalistas] é não deixar a gente viver tranquilamente com isso. Mas a gente está vivendo o máximo tranquilo que a gente conseguir viver. Não foi interferência, mas pressão, de ter que explicar, falar toda hora sobre a mesma coisa, e essa pauta toda hora cansa. Então, tanto no começo quanto no final das coisas, essa pauta fica cutucando a gente o tempo todo e isso não ajuda. Para a gente realmente engatar um relacionamento, se conhecer, eu acho que a gente precisava desse negócio só a gente assim", afirmou ele.

Vale lembrar que Gustavo e Ana vivem um relacionamento entre idas e vindas. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas se separaram em setembro. Em outubro, eles reataram a relação, que terminou mais uma vez em janeiro. Agora, em abril, eles reataram o namoro mais uma vez.