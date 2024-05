Felipe Camargo reflete sobre 27 anos de sobriedade: "Mudou a minha vida"

Em entrevista recente, Felipe Camargo analisou os anos de sobriedade e refletiu sobre o que mudou em sua vida na jornada contra a dependência química

Em dezembro de 2023, Felipe Camargo esteve do programa 'Assim como a gente', apresentado por Fátima Bernardes no GNT , e repercutiu entre os internautas ao comentar sobre dependência química. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada neste domingo, 19, o ator comentou sobre os anos de sobriedade e o que mudou em sua vida desde então.

"Eu aprendi a lidar quando descobri que eu tinha um problema de dependência. E isso aí é uma coisa que na verdade é para a vida toda. Faz 27 anos e alguns meses que eu não bebo e não me drogo. Isso é bastante tempo, né? E não é fácil, porque não é fácil viver de qualquer forma. Mas isso mudou a minha vida completamente, quando eu descobri que eu tinha um problema", iniciou ele ao veículo.

Felipe ressaltou que o processo não acontece de uma hora para outra, mas que se sente melhor a cada passo. "No início é muito difícil, mas não é impossível. Claro que não é de uma hora para outra, até porque os problemas sempre vão existir. A vida é esta: resolver problemas. Mas vai ficando melhor, cada vez mais interessante e mais rico viver".

"É claro que eu fui buscando outras maneiras de me divertir. Outra coisa que eu descobri é que enquanto eu estava consumindo eu estava muito mais careta. Estava com uma visão tão pequena. Se você está viciado numa coisa, ela toma um lugar enorme na tua vida e te priva de outras milhares de coisas muito mais ricas do que essa porcaria que está te consumindo", finalizou o ator, com um conselho.

Vera Fischer divide cliques raros para celebrar 30 anos do filho com Felipe Camargo, Gabriel

No dia 14 de dezembro do último ano, a atriz Vera Fischer usou as redes sociais para celebrar a chegada do aniversário de 30 anos de seu filho, o empresário Gabriel Camargo, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Felipe Camargo. Discreta sobre sua família, a loira abriu uma rara exceção para compartilhar uma declaração especial ao herdeiro.

Vera surpreendeu ao abrir um álbum de fotos inéditas ao lado de seu filho em seu perfil oficial no Instagram. O empresário, que costuma fazer raras aparições públicas ao lado da mãe, foi o destaque entre os registros, que capturam momentos descontraídos da família, como banhos de piscina, almoços, jantares e outros passeios.

Na legenda da publicação, a mãe coruja se derreteu pelo empresário, que já foi dono de uma produtora de audiovisual e hoje trabalha como editor de vídeos em uma distribuidora de jogos eletrônicos: “Hoje é dia dele, Gabrielzinho. Muita saúde, paz, sucesso e toda felicidade que houver no mundo, meu filho amado. Te amo”, ela celebrou.