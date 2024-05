Rodrigo Faro derrete seguidores ao mostrar dança romântica com a esposa

No último sábado, 18, Rodrigo Faro encantou os internautas ao compartilhar dança romântica junto com a esposa, Vera Viel: "Meu compromisso"

No último sábado, 18, Rodrigo Faro deixou os seguidores encantados ao compartilhar um momento que teve junto com a esposa, Vera Viel. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador surgiu dançando uma música romântica com a amada à beira da piscina.

"Meu compromisso mais importante…Nem adianta me chamar pra show hein…", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram o amor do casal e elogiaram atitudes de Rodrigo Faro. "O amor é lindo, ainda mais quando é recíproco!", disse um. "O artista que valoriza a família que tem toda minha admiração", opinou outro. "Deus blinde esse casal", desejou um terceiro.

Rodrigo e Vera estão casados há 20 anos e são pais de três filhas: Clara, de 15 anos, Maria, de 12, e Helena, de 7 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro não vai ao show de Madonna com a esposa

O apresentador Rodrigo Faro mostrou que não foi ao show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, realizado no dia 4 de maio, com a esposa Vera Viel. Em sua rede social, ele divertiu ao revelar qual foi o programa que optaram para curtirem o sabadão em casal.

Agarradinhos e com roupa simples, os pombinhos surgiram em sua mansão aproveitando a tranquilidade do local. Sem aglomerações e ao som de Milionário & José Rico, Rodrigo Faro e a amada mostraram que preferem algo mais calmo.

"Que show de Madonna que nada…Minha noite foi com meu amor, ouvindo Milhionario e Zé Rico…", brincou o apresentador da Record TV ao postar o vídeo na noite de agitação no Rio de Janeiro. Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Melhor escolha", opinaram. "Não perderam nada", disseram outros.