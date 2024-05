Fabiana Justus revela motivo para ir todos os dias ao hospital

Após fazer um transplante de medula óssea contra a leucemia, Fabiana Justus revela que vai todos os dias ao hospital nesta semana. Saiba o motivo

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao contar que vai todos os dias ao hospital nesta semana. Recentemente, ela teve alta do hospital após passar por um transplante de medula óssea. Porém, o tratamento ainda não chegou ao fim e ela ainda precisa receber algumas medicações.

Com isso, a jovem segue sua rotina de idas ao hospital. Nos stories do Instagram, ela explicou o motivo de ter que ir em dias seguidos ao centro médico.

"Estou aqui no hospital novamente. Estou vindo essa semana todo dia para tomar um remédio que estou tomando de manutenção e começou ontem. Vou ter que tomar todo mês, uma semana por mês, por um bom tempo ainda. É uma manutenção, é tudo dentro da programação e do protocolo dos meus médicos. É justamente para manter as coisas boas do jeito que estão. Então essa semana estou tendo que vir todos os dias, além do acompanhamento, que eu venho toda terça e sexta. Mas é uns 15/20 minutos e já vou sair. Eles só estão preparando a medicação, vou tomar e vou para casa. Só para dividir com vocês”, contou ela.

Vale lembrar que Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024.

Fabiana Justus revela o que fez com suas cachorrinhas

A influenciadora digital Fabiana Justus está compartilhando vários detalhes de sua rotina em tratamento contra o câncer. E agora em casa, após ter feito o transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus precisou fazer algumas alterações drásticas em seu lar como a mudança temporária de suas cachorrinhas.

Em sua rede social, ela foi questionada sobre onde estariam as pets e contou que suas filhas de quatro patas estão alojadas com uma pessoa que sempre cuidou delas em sua ausência. A empresária então lamentou a saudade que sente delas por não poder ter contato para não contrair doenças.

"Elas estão com o @raphael_storti, que cuida delas desde pequenas quando viajamos etc. Elas amam ele. Eu estou com muita saudade! Chega a doer! Mas assim que eu voltei pra casa tivemos que evitar o contato por causa da minha imunidade... elas passeiam na rua, lambem, etc... É por um período e elas tão muito bem cuidadas", lamentou a distância necessária no momento para sua saúde.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus contou que as filhas, Chiara e Sienna, voltaram para a escola e o marido também retornará ao trabalho. Diante da situação, a família terá que adotar novos cuidados e ela comentou como será de agora em diante.