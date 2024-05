Davi presta contas e mostra doações após receber críticas na web: 'Primeira'

Davi impressiona ao mostrar doações após ser criticado por usar pix pessoal para arrecadar fundos e ajudar Rio Grande do Sul; confira os valores

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi, recebeu críticas nas redes sociais após divulgar seu Pix pessoal para arrecadar fundos em apoio à sua viagem ao Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 8, o baiano respondeu às críticas ao prestar contas e mostrou que as primeiras doações já estão a caminho para ajudar moradores de uma das principais regiões afetadas.

Através dos stories do seu Instagram, o motorista de aplicativo compartilhou o comprovante da primeira compra e revelou que já gastou R$41 mil dos R$72 mil arrecadados de sua campanha até o momento. Inicialmente, ele decidiu investir na compra de 24 paletes carregados com garrafas de água, que estão em escassez na região.

🚨VEJA: Davi postou o comprovante de uma carreta de água mineral que ele comprou para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/xrnmpPPt8N — CHOQUEI (@choquei) May 8, 2024

“A primeira carreta já está indo sentido ao Rio Grande do Sul ali em Canoas, tá bom? Pessoal vai estar recebendo aí 24 paletes de água para reabastecer esse povo. É a primeira, mas vamos tentar mesmo com toda dificuldade, mandar mais ainda mais água para esse povo para que ele não passe por nenhuma dificuldade”, Davi contou.

Na sequência, ele agradeceu o apoio dos seguidores: “Vamos fazer nosso máximo e nos esforçar para dar o que a gente puder, todo apoio e suporte. Agradeço a todos vocês que deram esse apoio e essa força para entrega da primeira carreta e a segunda e a terceira que vamos mandar. Deus abençoe”, disse o motorista de aplicativo.

Por fim, Davi contou que fechou uma parceria com uma empresa de transportes e posou ao lado da carreta, que já saiu a caminho da região. Vale lembrar que o baiano viajou até Santa Catarina para fazer as compras das doações, mas logo, o jovem, que já integrou o exército, deve desembarcar no estado afetado para prestar seu apoio direto às vítimas.

Davi mostra doações após enchentes no Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.

Por que Davi foi criticado em campanha para ajudar o RS?

Para aqueles que não acompanharam, Davi anunciou que viajaria para ajudar os gaúchos e solicitou o apoio de seus mais de nove milhões de seguidores para arrecadar fundos. Inicialmente, o baiano explicou apenas que estava se deslocando para o estado para prestar auxílio aos necessitados, sem entrar em detalhes sobre a destinação das doações.

Após a publicação, o ex-motorista de aplicativo divulgou um Pix em seu nome e recebeu críticas nas redes sociais. Por isso, ele decidiu compartilhar o valor arrecadado e revelou o destino das doações. Até o momento, ele havia recebido R$ 35.471,72 em sua conta, e ele explicou sua intenção de comprar água mineral para as regiões afetadas.